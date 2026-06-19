Una crema solare delicata, che si adatta alla pelle sensibile e che va bene per tutta la famiglia, ecco la protezione solare da avere con sé in vacanza e che non lascerete più

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Pelle sensibile? La crema solare con SPF30 si adatta a tutti

Partenza in arrivo? Ecco che tra abiti, accessori, borse e creme di ogni tipo e per ogni membro della famiglia, il posto in valigia sembra non bastare mai, e a volte non è solo un’impressione. E tra cose indispensabili e altre meno ma a cui non si vuole comunque rinunciare, ecco che arriva la crema solare per tutta la famiglia che vi evita di portarvi dietro un prodotto per ogni persona e che si adatta alla pelle e alle esigenze di grandi, piccoli e di chi vuole che la protezione solare sia anche un trattamento delicato e leggero ma allo stesso tempo nutriente.

La crema solare di Piz Buin, Allergy, una lozione con SPF 30, indicata per le pelli delicate e sensibili ma che si adatta alla protezione e idratazione di tutti, adulti, bambini, uomini e donne. Insomma, una crema solare che soddisfa ogni esigenza e che vi fa risparmiare spazio all’interno di trolley e valigie.

Piz Buin La crema solare per tutta la famiglia

Com’è fatta la crema solare Allergy di Piz Buin

Una formulazione ideata appositamente da un gruppo di dermatologi con lo scopo di proteggere la pelle sensibile al sole, garantendole di mantenersi ben idratata e lenita e aiutandola a prevenire la desquamazione o l’eccesso di secchezza, oltre che la comparsa di eventuali irritazioni.

Una crema solare con protezione solare alta SPF30, che scherma la cute di tutto il corpo, proteggendola dai danni solari a lungo termine, ma anche dagli effetti più gravi che vengono provocati dai raggi UVA.

Un prodotto lenitivo, idratante, nutriente arricchito con un complesso anti-irritante CALMANELLE che contiene Feverfew PFE, un antiossidante che agisce in modo mirato per alleviare i rossori cutanei ,andando a riparare il DNA danneggiato e anche a rafforzare la resistenza al sole delle cellule cutanee. Insomma, un alleato per la pelle che la protegge ma che la aiuta anche a sopportare e a mantenersi sana durante l’esposizione.

A chi è adatta questa crema solare

Una crema solare formulata per le pelli sensibili al sole, e che quindi risulta perfetta per i più piccoli, ma che agisce anche come una potente protezione per le pelli già mature degli adulti, adattandosi a tutta la famiglia e a ogni esigenza.

Un prodotto che si assorbe facilmente e velocemente post applicazione, e che quindi non risulta fastidioso o pesante sulla cute, e che resiste anche all’acqua o al sudore, garantendovi massima protezione anche durante i bagni ripetuti per eliminare un po’ di caldo dalla pelle.

Piz Buin La crema solare per tutta la famiglia

Come si utilizza Allergy di Piz Buin

Una protezione solare leggera, comoda e facile da usare, applicandone una buona dose (non lesinate) sulla cute, e ripetendo l’operazione più volte durante il giorno – ovviamente seguendo la buona norma di non esporvi al sole nelle ore centrali della giornata, quando protezione o meno il sole è dannoso ai massimi livelli e per tutti.

Un vero alleato per tutta la famiglia, che vale la pena avere in valigia e che vi risolve il problema di dover acquistare e scegliere la crema solare più adatta a seconda di chi la utilizza, perché Allergy di Piz Buin va bene per tutti e protegge la pelle di grandi e piccini con la stessa cura ed efficacia massima.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!