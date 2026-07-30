ghd Duet Blowdry è molto più di una semplice spazzola: asciuga e mette in piega in un solo gesto e da oggi potrai averla a un prezzo mai visto prima

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La spazzola ghd Duet Blowdry in edizione limitata a un prezzo conveneinte

Si sa, con il caldo avere i capelli in ordine diventa talvolta impossibile. Difficilmente infatti siamo disposte a trascorrere il nostro tempo con spazzola e phon per realizzare la piega. Se si considera poi, che l’afa e l’umidità vanificano tutto il nostro lavoro prima di iniziare già abbiamo deciso di rinunciare. Per far sì che il caldo non sia più nemico, ma alleato dei nostri capelli non dobbiamo fare niente di straordinario, semplicemente scegliere un tool che asciughi e metta in piega la nostra chioma.

Un desiderio che è molto più facile da realizzare di quanto credi perché a renderlo possibile è la spazzola professionale Duet Blowdry che asciuga e crea uno styling duraturo in un solo passaggio. Come sempre ghd cerca di accontentare i suoi fan a 360° e anche questa volta ci riesce. La spazzola 2-in-1 dal design incredibile diventa ancora più accattivante perché la puoi trovare in edizione limitata. Ma la vera sorpresa è che per ottenere questo tool così esclusivo non devi neanche spendere una fortuna, puoi averlo con un prezzo ridotto di circa 130 euro su quello di listino. Un risparmio di circa il 33% che non vediamo spesso per tool di fascia alta.

Offerta ghd Duet Blowdry La spazzola 2-in-1 in edizione limitata

La tua routine sarà più frizzante con la ghd Duet Blowdry in edizione limitata

Il brand britannico ha fatto breccia nei cuori degli appassionati di haircare routine principalmente per la tecnologia e la qualità dei suoi apparecchi, ma anche per un design elegante che ti farà sentire come in un salone, anche se sei nel bagno di casa tua.

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ghd ha scelto di giocare con i colori e mettere per una volta da parte il classico nero realizzando l’edizione limitata Jelly Collection che sprizza gioia da ogni centimetro dei tool. Il brand non si è limitato a una sola tonalità, ma ben due: la prima è Jelly Mint sui toni del verde e azzurro che ricorda il mare. L’altra è Sun-Kissed Peach e Sugar Pink sui toni del pesca e del rosa: quando userai questa spazzola ghd Duet Blowdry non ti prenderai semplicemente cura della tua chioma, ma potrai contare su un tool unico, frizzante ed esclusivo.

La spazzola che asciuga e mette in piega

Definire rivoluzionaria la tecnologia Heat-Air Xchange di questa spazzola ghd è riduttivo. Grazie al flusso d’aria controllato, alle setole lisce e alla piastra ellittica riscaldata potrai ottenere risultati professionali. Il merito è dei due sensori che consentono di gestire e controllare in ogni momento la temperatura superficiale: in poche parole potrai dire addio all’effetto crespo e prevenire i danni causati dal calore.

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Asciuga e mette in piega: ghd Duet Blowdry è dotata di un motore unico DC brushless per un flusso d’aria concentrato, senza dimenticare la griglia che è stata pensata per funzionare insieme alla tecnologia Heat-Air Xchange. Cosa vuol dire? Che potrai avere una piega impeccabile in poco tempo e tutto l’anno, non solo in inverno ma soprattutto in estate: i tuoi capelli si asciugheranno molto più rapidamente con uno styling tre volte più voluminoso. È la spazzola che sarà sempre con te: inclusa nell’edizione limitata, infatti, c’è una pochette resistente al calore che ti permetterà di usarla ovunque ti trovi con un tocco di stile.

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