Georgina Rodriguez per il giorno del suo matrimonio ha scelto di sfoggiare le milky nails, una manicure elegante e semplice che possiamo replicare anche noi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Georgina Rodriguez per il giorno del matrimonio ha scelto le milky nails

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono detti finalmente sì e come succede spesso in queste occasioni tutti gli occhi sono puntati sul look della sposa e in particolare sulla manicure. Quello che in passato era un semplice dettaglio trascurabile adesso è diventato fondamentale nella resa complessiva del look e Georgina ha deciso di stupire tutti scegliendo le milky nails.

La manicure che ruota attorno alle tonalità del bianco latte è quanto di più elegante ci sia nell’universo delle nail art e noi non vediamo l’ora di replicarla.

Cosa sono le milky nails

Delicate e minimaliste, le milky nails sono tutto questo e anche Giorgina Rodriguez non ha resistito al fascino della manicure. Il segreto di questa nail art sta tutto nel finish lattiginoso bianco-nude che crea un risultato armonioso, naturale, quasi nebuloso che risulta molto raffinato.

Anche se può sembrare un po’ banale la forza di questa manicure è che non devi necessariamente scegliere la versione banco lattiginoso come ha fatto l’influencer, ma puoi ampliare la palette con sfumature come il rosa chiaro, il bianco panna, il beige o lo smalto crema. Abbinato a un top coat lucido avrai un finish brillante ma puoi sbizzarrirti anche con glitter o strass, avrai sempre un risultato molto raffinato.

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A chi stanno bene le milky nails?

Georgina Rodriguez non è la prima a sfoggiare le milky nails, l’hanno preceduta altre celebs come Nicola Peltz-Beckham e Hailey Bieber perché uno dei punti di forza è la loro versatilità.

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La manicure funziona con qualsiasi tipologia di unghie: a quelle corte regala un aspetto molto pulito ed elegante. Quelle medio lunghe invece vengono esaltate ancora di più e conquistano un tocco di raffinatezza.

Come realizzare le milky nails di Georgina Rodriguez

A rendere popolari le milky nails c’è un altro aspetto, sono facilissime da realizzare anche a casa e non devi essere una professionista. Il segreto sta tutto nella preparazione della base partendo dalla forma. Con una lima modella l’unghia secondo lo stile che ti piace di più. Visto che sono versatili puoi scegliere tra le unghie a mandorla, ovali o squoval. Data la semplicità della manicure, l’unghia deve essere il più pulita possibile quindi elimina le cuticole per darle un aspetto ordinato.

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Per esaltare il finish lattiginoso semitrasparente l’unghia deve essere ben pulita, quindi sgrassala con un apposito prodotto per eliminare residui di smalto e impurità.

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Quando l’unghia sarà pronta e levigata stendi una base protettiva: una volta asciutto applica lo smalto bianco (o nella tonalità che hai scelto) realizzando uno strato sottile e uniforme facendo attenzione ad evitare striature e macchie.

Dopo che sarà asciutto se vuoi un effetto più coprente applica una seconda passata di smalto bianco.

Come far durare a lungo la milky nails

Le unghie lattiginose sono una manicure talmente tanto raffinata e portabile che una volta realizzata non potrai più farne a meno, quindi per ottenere una maggiore durata ci sono piccole accortezze.

Prima di tutto quando realizzi la nail art sigilla lo smalto con il top coat che oltre a creare uno strato protettivo va a dare un finish glossy in grado di rendere la nail art e le mani ancora più luminose.

Infine idrata le cuticole con un olio nutriente: applicato quotidianamente eliminerà le cuticole e renderà la manicare molto più duratura.

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