Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Candy Cane Nails

È quasi il momento, mancano soltanto 12 giorni a Natale 2025: la lunga lista di regali da preparare è stata quasi totalmente sfoltita, ad eccezion fatta per quelli last minute pronti a soddisfare il gusto per il brivido, come da rito, il menù deciso, l’outfit anche. Cosa manca? La manicure giusta, una possibilmente a tema e che trasudi tutta la magia delle Feste. Ebbene, abbiamo la soluzione: si chiamano Candy Cane Nails e sono le unghie più dolci e invitanti mai viste prima.

Unghie per Natale 2025? Le Candy Cane Nails sono la soluzione: come si realizzano

Super golose e anche divertenti, le popolarissime Candy Cane Nails si rifanno all’arcinoto bastoncino di zucchero che oltreoceano — ma oramai anche qui — si è soliti appendere all’albero di Natale. Sì, stiamo parlando di quel diffusissimo dolciume a forma di “J”, dalle striature rosse e bianche, che simboleggia nella tradizione un augurio di ospitalità oltre che un tenero portafortuna.

Riconoscibili per un’audace combinazione di colori, poco casualmente quelli che da sempre meglio rappresentano il periodo corrente, non stupisce poi così tanto che proprio da loro sia nato un nuovo beauty trend capitanato dalla Gen Z. Forse una scelta piuttosto ovvia per il contesto natalizio, tra decori a forma di fiocchi di neve e nuances favorite quali cannella e zabaione, ma di certo stuzzicante.

Ti stai chiedendo quale design sia quello più adatte a te? Non c’è motivo alcuno di preoccuparsi. Il lato positivo è senza dubbio che ci troviamo davanti ad uno stile inaspettatamente versatile: si può optare per i classici dettagli a caramella come ciliegina sulla torta di una manicure semplice, oppure declinare il tutto in una graziosa french manicure, come si vede in foto.

Un’idea originale potrebbe essere invece quella di mischiare i due decori precedenti, alternando french, disegni a mano libera e unghie semplicemente monocromatiche.

È probabilmente quest’ultimo il look più gettonato tra i giovani, in quanto permette di sguinzagliare al massimo l’estro creativo e dare vita a ornamenti unici.

E la dose di magia promessa? Niente che non si possa rappresentare con una manciata di glitter ben posizionata. Anche in questo caso tra le tonalità da prediligere abbiamo ovviamente il bianco ed il rosso.

Per quanto concerne il capitolo forma dell’unghia, invece, ovviamente non ci sono limiti: tutto dipenderà dalla personale fisionomia della mano, ma è bene ricordare che una mandorla slancerà sempre di più di una square.

Ma passiamo ora al lato pratico: tra i prodotti indispensabili alla realizzazione delle Candy Cane Nails vi sono una base levigante, che permetta di far aderire e durare al meglio i prodotti che andranno applicati successivamente, degli smalti colorati, un top coat trasparente, dei pennelli e giusto un po’ di brillantini.

Dopo aver limato le unghie e dato loro la forma desiderata basterà applicare un sottile strato di base coat e attendere che si asciughi per bene prima di passare agli step seguenti.

Offerta OPI RapiDry Smalto rosso OPI

Tramite dei pennellini sottili, poi, sarà il momento di prelevare un piccolo quantitativo di smalto colorato e trasferire quegli squisiti bastoncini di zucchero sulla nail art, lasciandosi guidare dall’istinto e dal proprio gusto.

Offerta Essie Smalto per Unghie Smalto bianco coprente Essie

A smalto ancora umido dovrà essere l’esatto momento in cui aggiungere i brillantini all’opera: non esiste una regola precisa in merito a questo, basterà seguire quanto disegnato ed il gioco potrà considerarsi fatto.

Ultima ma non per importanza, tutt’altro, la fase del top coat: sarà proprio lui a sigillare il lavoro così accuratamente eseguito, garantendo che duri nel tempo e dunque arrivi sano e salvo a Natale.

Offerta Essie Smalto Top Coat Smalto top coat trasparente

E tu, quale versione delle Candy Cane Nails sceglierai?

Vuoi scoprire ogni giorno nuove offerte Moda & Beauty? Che aspetti, per restare sempre aggiornata iscriviti subito al nostro canale WhatsApp!