Le unghie più cool dell'estate 2025 hanno l'inconfondibile, dolcissimo gusto delle ciliegie mature: come realizzare le Cherry nails passo per passo, grazie all'aiuto dei prodotti giusti (da tenere a portata di click)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Cherry nails, la tendenza unghie dell'estate 2025

L’estate 2025 è finalmente iniziata e questo richiede per ovvi motivi un’attenta revisione del guardaroba. Lo stesso, però, vale anche per quanto concerne la personale strategia beauty di ognuna: proprio come accade per il make-up, anche le unghie necessitano di un nuovo e fresco design, e che sia il più possibile in linea con l’umore generale, provvidenzialmente stimolato dalle giornate più lunghe con il sole sempre alto nel cielo a fare da vero e proprio booster. Ebbene, si dà il caso che le odierne tendenze dedicate al mondo della nail art non siano mai state più allegre di così: tra dolcissime tonalità sorbetto, golosi decori fruttati ed estetiche di gusto massimalista come ode al mondo marino, le ciliegie tornano adesso con una puntualità invidiabile a rallegrare la manicure.

Cherry nails trend, tutte le beauty inspo più belle per la tua manicure con ciliegie

A cavallo della stessa, immensa onda che ha trascinato sino a noi le ancora inedite Fruit skin nails, un altro grazioso look unghie a tema frutta sta spopolando nell’estate 2025: stiamo ovviamente parlando delle Cherry nails che, giocose e irriverenti, proprio come da tradizione in questo periodo dell’anno, sono recentemente tornate a vivere il loro momento di gloria. Sempre, rigorosamente, a portata di mano.

Come ogni altra contagiosissima moda solo momentanea, già virali su TikTok le proposte di quest’anno spaziano dal design minimalista che risalta su basi neutre alla french manicure rallegrata da vivaci accenti fruttati.

Ci troviamo davanti ad una conseguenza diretta della rinascita della micro nail art, fenomeno che vede proliferare singolari personalizzazioni contrassegnate da olive in miniatura, minuscole carpe koi e limoni ispirati alla costiera amalfitana, ed è dunque ufficiale: la manicure con ciliegie è la più irresistibile della calda stagione in corso.

Stando a quanto si vede sui social, tendenzialmente una base neutra e lattiginosa è lo sfondo perfetto per ospitare la presenza della vibrante frutta rossa estiva che dà il nome al trend: nei tanti video a circolare sul web si vedono delicatissime ciliegie e ciliegine posizionate proprio al centro o a ridosso delle estremità dell’unghia, in curiosi mix con decorazioni scompagnate e in coppia.

La soluzione più glamour in assoluto? Di certo quella che prevede l’uso di uno smalto rosso glitterato per aggiungere al tutto quel tocco di brillantezza che non guasta mai.

Dalle soluzioni più basic a quelle più elaborate questa sfiziosa voga lascia spazio davvero ad ogni esigenza, a patto che questi frutti tondeggianti e rossastri ne siano ad ogni costo i veri protagonisti.

Ma come realizzare a casa le desideratissime Cherry nails? Si consiglia di proseguire nella lettura per scoprirlo, insieme alla lista completa dei prodotti utili.

Guida alle Cherry nails, dal procedimento (passo per passo) ai prodotti indispensabili

Per pochi eletti quando si tratta di acquistarle nella prospettiva di farne parte integrante di una ghiotta macedonia, le ciliegie sulle unghie sono più accessibili di quanto non si pensi: le fantasiose beauty inspo reperibili sui social media sono numerosissime e variegate, ma tutte – o quasi – accomunate dalla tecnica professionale della micropittura.

Proprio per questo motivo per realizzare delle Cherry nails da manuale sarà importantissimo investire in un buon kit di pennelli da nail art, fornito di accessori di varia misura che permettano all’occorrenza di cimentarsi nei decori più minuti ed impegnativi.

Amazon

Trovi su Amazon un fornitissimo kit di pennelli per unghie

Ma niente paura: nel caso in cui la pazienza proprio non rientri nel tuo patrimonio genetico, un buon risultato alternativo potrà essere raggiunto grazie all’aiuto dell’efficace quanto furba strategia costituita dagli stickers per unghie: Essence ne ha recentemente lanciati di graziosissimi sul tema, tutti diversi l’uno dall’altro.

Amazon

Acquista gli adesivi con ciliegie di Essence su Amazon

Sephora

Clicca qui per acquistare la base smalto Manucurist da Sephora

Come sempre il primo passo in assoluto da compiere sarà quello di creare una base neutra ed accogliente che sia utile al lavoro che si dovrà andare a svolgere, qualsiasi esso sia. Un prodotto ottimo è quello di Manucurist, in vendita sul sito di Sephora.

Sephora

Prova lo smalto rosso di Sephora

A dir poco essenziale per procedere nella realizzazione delle ciliegie decorative, da selezionare tra varie dimensioni a seconda del proprio gusto personale, è lo smalto rosso. Iconico e sensuale, si trova molto facilmente sul mercato in infinite proposte.

Sephora

Trovi da Sephora lo smalto rosso di Chanel

Mediante un pennello di precisione, dunque di piccole dimensioni, si potrà poi prelevare un quantitativo sufficiente di liquido per procedere a disegnare le ciliegie sull’unghia, seguendo il design scelto.

Amazon

Prova le magiche gocce Essence per un’asciugatura più rapida

Per velocizzare il tanto detestato processo di asciugatura dello smalto vi sono in circolazione degli ottimi prodotti ad hoc, molti sotto forma di gocce come quello famosissimo di Essence.

Amazon

Puoi acquistare su Amazon lo smalto Top Coat di Rimmel London

Fondamentale – specie dopo tutta la fatica fatta e la vista persa – sarà fissare questo fine lavoro di micro pittura improvvisata mediante un Top coat per unghie di buona qualità. Su Amazon se ne trovano di svariati, tutti molto validi.

Sephora

Prova il siero per cuticole Manucurist da Sephora

Come al solito ci pare doveroso precisare come una buona manicure parta sempre da una diligente cura delle mani e delle unghie, motivo per il quale sarebbe bene ultimare il risultato con un meritato massaggio da effettuare nella zona delle cuticole: si può prediligere un olio apposito oppure un siero, come quello di Manucurist disponibile su Sephora.

Sephora

Acquista il Kit completo per unghie Manucurist da Sephora

Qualora la classica tecnica dello smalto non faccia per te, desiderosa di mantenere più a lungo le tue Cherry nails, un’ottima alternativa potrebbe essere quella di acquistare un kit completo di semipermanenti, con tanto di lampada UV annessa. Ed ecco servite le tue unghie estive con ciliegie, (più o meno) per tutto il tempo che vuoi.