Getty Images Coconut-Milk Nails trend

Per una beauty addicted si sa, l’indicatore più convincente che una nail art virale o, quantomeno, in procinto di diventarlo, vada provata è la presenza della parola “latte” nel suo nome. Dopotutto è proprio su questa tonalità che verte la manicure naturale tipo, très chic e versatile con quella morbida lucentezza ad offrire un’alternativa sottilmente sofisticata ai colori più audaci. L’evoluzione estiva da cui lasciarsi conquistare? Trae ancora una volta ispirazione dal classico colore della bevanda a noi tanto cara, ma anche dalla frutta, come da copione: si chiamano Coconut-Milk Nails, ed oltre a regalare mani impeccabili presentano in dotazione un’abbronzatura invidiabile.

Tutto sulle Coconut-Milk Nails, la manicure estiva naturale che regala una tintarella da Oscar

Latte? Sì, grazie, ma di cocco. È sufficiente appena il solo nome per portare alla mente scenari da sogno, spiagge tropicali, i raggi del sole diretti sulla pelle, il sottofondo delle onde; e non esiste modo migliore di avvicinare, anche se solo con la mente, le vacanze se non portarne un pizzico in anticipo sulle unghie: accorre in aiuto ancora una volta il sempre vincente bianco lattiginoso, ma quello tipico dell’interno del prelibato frutto estivo.

Il popolo del web le ha soprannominate Coconut-Milk Nails, e se piacciono tanto non è solo perché si dimostrano perfettamente in linea con l’instancabile ricerca di minimalismo ed essenzialità a cui ogni donna tende, ma soprattutto per la loro insita capacità di valorizzare istantaneamente la tintarella.

Avete capito bene, anzi benissimo: niente come il color latte e l’avorio, perennemente in cima alle classifiche beauty di TikTok, sa esaltare naturalmente l’abbronzatura. Come? È presto spiegato: questa categoria di tonalità non crea stacchi netti tra unghie e dita, ma restituisce piuttosto un effetto illuminante, raffinato e sobrio alla mano. La sua forza sta proprio nella sua connaturale elegante sobrietà, caratteristica che prima o poi riesce a conquistare proprio tutte, dalle amanti delle nail art semplici ed essenziali a quelle che stravedono per tendenze più eccentriche ed elaborate.

Non si tratta però del classico bianco ottico, né tantomeno di un anonimo nude trasparente: parliamo piuttosto una via di mezzo ben calibrata, appositamente studiata per ottenere quella luminosità clean che, specie in questo periodo dell’anno, si fa sinonimo di freschezza e leggerezza.

Senza contare che in estate, quando in un battibaleno si ha la necessità di passare dal bikini all’abito da sera, le nuance naturali diventano l’alleato perfetto proprio per la loro capacità di adattarsi con naturalezza a qualsivoglia look. Versatile, fresca, estiva e semplice da realizzare, la manicure ispirata al latte di cocco non ha fatto in tempo a nascere che è già la prediletta della Gen Z.

Com’è ovvio non si contano i video su TikTok dove la si realizza, né quelli incentrati sui consigli per mettere a punto outfit coordinati. Ci troviamo alle prese con un trend, invero, in voga già da qualche anno ma che ad ogni calda stagione torna a riprendersi lo spazio che gli spetta in chiave inedita. Ebbene, l’evoluzione di quest’anno come nessuna prima di lei ricorda il sapore dei tropici e delle lunghe giornate in spiaggia trascorse all’ombra di una palma, e siamo tutti concordi riguardo al fatto che, proprio per questo, meriti assolutamente una chance. Come farlo? Te lo spieghiamo noi.

Come realizzare le Coconut-Milk Nails, tutorial e prodotti essenziali (a portata di click)

Pare sia ufficiale: le Coconut-Milk Nails hanno spodestato le avversarie più vivaci e vitaminiche e sono le unghie più richieste dell’estate 2025. Ispirato alla cremosità ed ai riflessi traslucidi del latte di cocco, parliamo chiaramente di un nail-look semplice ma d’effetto che vede per l’ennesima volta protagonista lo smalto bianco, seppur declinato in versione lattiginosa, lucente o più opaca. A chi sta bene? Davvero ad ogni tipo di incarnato e forma e lunghezza d’unghia, che tu intenda portarla corta o lunghissima, se ben calibrato.

Se sulle pelli chiare aggiunge un tocco etereo, quasi evanescente, sulle carnagioni più scure o ambrate, invece, spicca per contrasto e si trasforma in un dettaglio che fa risaltare ancor di più la tintarella. In entrambi i casi, però, ci troviamo di fronte ad una scelta di stile che trasmette una data idea di bellezza contemporanea: mai ostentata, ma sempre assolutamente consapevole.

La buona notizia è che la tendenza in questione non richiede abilità da professionista o manovre particolarmente complicate per essere replicata: parliamo di una nail art che può essere facilmente riprodotta a casa, in tutta calma. Basterà procurarsi l’occorrente necessario, nemmeno tanto corposo, e mettere a fuoco il livello di coprenza che si preferisce.

Manucurist Rescue Kit - Cura Delle Unghie Intensiva Manucurist Rescue Kit - Cura Delle Unghie Intensiva - Rinforzante Unghie Fragili Curativo Trio

Dopo aver dedicato un ragionevole arco di tempo al dovuto rituale curativo dell’unghia, il primo step per ricrearlo è quello di limarne con attenzione le estremità sino a delineare la forma desiderata. Il segreto per la riuscita è lavorare su di una base uniforme, ben curata e priva di imperfezioni, dato che questa particolare nuance non perdona irregolarità. Sono predilette le forme delicate quali la mandorla o l’ovale, che contribuiscono ad un aspetto più armonioso e delicato.

Quando si saranno ottenute la definizione e la lunghezza prestabilite, si potrà passare ad applicare lo smalto bianco gesso o lattiginoso uniformemente su tutta la superficie: nel primo caso si avrà bisogno stendere più strati di prodotto per ottenere un risultato vivace e glowy, mentre qualora si preferisca optare per un milky look discreto e naturale una sola passata di colore sarà più che sufficiente.

OPI Infinite Shine Top Coat OPI Infinite Shine Top Coat Smalto Lunga Durata - Trasparente

A prescindere ai gusti, ai fini della resa finale, risulta essere però fondamentale sigillare il colore sulle unghie ricorrendo ad uno strato generoso di Top Coat: la manicure ispirata al latte di cocco ne richiede uno brillante, per far sì che venga riprodotto fedelmente quell’effetto traslucido e cangiante della bevanda di origine tropicale, ma anche per assicurare a chi la indossa una tenuta infallibile. Scegline uno dalla finitura glossata, e ti promettiamo che il risultato finale sarà stupefacente.

Olio Cuticole al Cocco Olio Cuticole Unghie per mani e piedi Professionale 12ml - Fragranza Cocco

Ultimo step, facoltativo ma decisamente in grado di fare la differenza, è quello di completare il tutto stendendo un velo sottile di olio cuticole profumato e abbinata crema mani, magari dai vaghi sentori tropicali, per poter assaporare con più facilità quella paradisiaca sensazione di trovarsi (già) stese su di una spiaggia esotica. Che aspetti a provarci?