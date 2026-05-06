Minimal, delicate e curatissime, il trend unghie della primavera 2026 sono le expensive nails, la manicure quite Luxury dalle vibes eleganti e raffinate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Chic e raffinate, il trend unghie della primavera sono le expensive nails

Stagione che vai tendenza che trovi, e se nel corso dell’inverno sono state le unghie cioccolato a dettare le regole, ecco che questa primavera estate ci vuole tutte con una manicure più minimal, delicata, ricercata ma senza ostentazione, come le expensive nails, il trend quite luxury della primavera che dona alle mani un tocco chic e curato con il minimo sforzo possibile, ma con un risultato davvero eccezionale.

Cosa sono le expensive nails

Ma di cosa si tratta esattamente e come si creano le expensive nails? Beh, partiamo innanzitutto col dire che questa manicure dalle vibes ricercate e raffinate è un nail art dal finish delicato, minimale, sobrio. Delle unghie curatissime e che privilegiano colorazione nude, naturali, trasmettendo un’elegenza innata e senza sforzo.

Una manicure che punta su una palette di colori tenui, nude, rosati, perlati o tendenti al beige e con sfumature naturali, ma che si caratterizza anche per la lunghezza stessa delle unghie, corta, contenuta. Insomma, le expensive nails sono la quintessenza della semplicità e dell’eleganza, delle unghie che non vogliono farsi notare ma che donano fascino e ricercatezza a chi le porta, proprio grazie al loro aspetto basic ma curato in ogni minimo dettaglio.

Delle unghie che, al di là del colore scelto, puntano molto sulla forma e sulla cura delle mani, in cui le cuticole devono essere perfette, il finish della manicure impeccabile e in cui tutto è al posto giusto, perfettamente in ordine e bello.

Come si realizzano le expensive nails

Se vi state chiedendo come si realizzano le expensive nails, quindi, sappiate che tutto parte proprio dalla cura delle mani, dalla loro idratazione, dalla limatura delle unghie, dalla scelta della forma (meglio se tonda o ovale), dalla cura delle cuticole e dell’uniformità della superficie delle unghie stesse.

Una volta eseguita un’accurata manicure, quindi, ecco che per realizzare delle expensive nails a regola d’arte dovrete applicare uno strato di smalto trasparente come base a cui soprapporre lo smalto del colore che più preferite, purché sia in perfetto stile quite luxury e in linea con le vibes minimal delle expensive nails.

Per esempio optando per uno smalto beige o nude, per unghie dal finish naturale e sofisticato.

Manicurist Lo smalto beige per delle expensive nails impeccabili

O ancora potete creare delle expensive nails delicate e raffinatissime con un tocco di smalto rosa, sia in versione pastello e che di un rosa più lattiginoso.

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Anche il bianco perlato va benissimo per realizzare delle expensive nails a regola d’arte, applicando uno strato di smalto leggero e donando alle vostre unghie un aspetto ricercato ma allo stesso tempo delicato.

Bottega Verde Bianco perlato per unghie quite luxury

Altra colorazione che si può utilizzare poi, è il rosso, un colore acceso ma che con la giusta lunghezza delle unghie risulta anch’esso raffinato e in perfetto stile expensive.

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Infine, potete optare anche per una french manicure nei toni del marrone, da utilizzare solo per la lunetta, al posto del classico bianco, lasciando il resto dell’unghia nude e naturale.

Essie Una french nails marrone in Perfetto stile expensive nails

E ricordandovi di finire le vostre expensive nails con una passata di top coat a sigillare e lucidare il tutto, garantendovi un finish curato, elegante e chic, in perfetto mood quite luxury come vogliono le tendenze del momento.

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