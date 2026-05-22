Il rossetto rosso di Matilde Gioli che ci ha stregati, tra ispirazioni orientali e un trucco cat-eye magnetico

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il rossetto rosso perfetto di Matilde Gioli

Trovare la sfumatura di rossetto rosso perfetta, capace di posizionarsi magicamente in quel limbo sottile tra il “non troppo caldo” e il “non troppo freddo”, è la missione di ogni beauty lover. A svelarci la formula magica dell’eleganza contemporanea ci ha pensato Matilde Gioli, splendida sul red carpet con un look labbra magnetico, idratante ma dal finish rigorosamente semi-opaco.

L’attrice italiana è ormai da tempo legata ai look iconici del team di Charlotte Tilbury, la celebre truccatrice britannica che l’ha seguita passo dopo passo nelle kermesse internazionali più prestigiose al mondo, dal Festival del Cinema di Venezia fino al Festival di Cannes. E proprio sulla Croisette, l’alleato di bellezza di Matilde ha un nome ben preciso: l’amatissimo Hot Lips nella tonalità Tell Laura.

Charlotte Tilburys Rossetto Matte Revolutio Hot Lips - Tell Laura

Cannes 2026: il grande ritorno del rosso acceso e il look di Matilde

La sua presenza sul red carpet è stata notata non solo per il make-up impeccabile, ma anche per un richiamo ideale a un altro elemento del medesimo colore che la vedrà protagonista: Matilde è infatti la splendida madrina dell’Italian Global Series 2026, l’evento in scena a luglio di cui proprio a Cannes si sono avuti i primi, esclusivi assaggi.

Per l’occasione, l’attrice ha sfilato rompendo la monotonia dei classici abiti con strascico. Ha indossato un completo d’alta moda firmato Giorgio Armani Privé di chiara ispirazione orientale. Un outfit elegantemente sofisticato e inedito, composto da un pantalone sartoriale nero e completato da una giacca in stile kimono interamente ricamata di paillettes dorate e sinuosi motivi geometrici. Un perfetto mix di rigore couture e sensualità esotica.

4 alternative low cost per replicare il look labbra di Matilde Gioli

1. L’Oréal Paris Color Riche Intense Volume Matte (Tonalità: 300 Le Rouge Confident)

Se cerchi esattamente lo stesso compromesso tra idratazione profonda e finish opaco, questa è l’alternativa ideale. La formula di L’Oréal è arricchita con acido ialuronico, che penetra nelle labbra rimpolpandole e garantendo un comfort assoluto fino a 16 ore, evitando quell’antiestetico effetto “bocca secca” tipico dei vecchi rossetti matte. La tonalità Le Rouge Confident è un rosso vibrante, sofisticato e democratico, che si adatta a ogni sottotono. Il finish è un opaco cipriato di nuova generazione, estremamente vellutato e leggero, che richiama da vicino l’effetto lussuoso del brand britannico.

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2. Maybelline New York SuperStay Ink Crayon, Tonalità: Hustle in Heels (45)

Per chi desidera una stesura a prova di errore e una tenuta estrema, il formato a matitone di Maybelline è un vero e proprio salvavita. Hustle in Heels è un rosso acceso, saturo e bilanciato, capace di accendere l’incarnato con una sola passata. Grazie alla sua tecnologia a base di pigmenti elastici, questo rossetto scivola sulle labbra come una crema ma si fissa con un finish semi-opaco ultra-leggero, che resiste a sfregamenti e sbavature fino a 8 ore. Inoltre, il temperino integrato sul fondo della penna permette di ridisegnare i contorni con la massima precisione, ideale per ricreare la simmetria perfetta sfoggiata da Matilde sul red carpet.

3. Wet n Wild MegaLast Matte Lip Color, Tonalità Red Velvet

Per chi ha un budget super ridotto ma non vuole rinunciare alla qualità, questo pilastro del brand Wet n Wild è la scelta ideale. Celebre nella beauty community per le sue performance straordinarie a piccoli prezzi, la formula contiene ingredienti curativi come acido ialuronico, coenzima Q10 e vitamine A ed E che mantengono le labbra morbide e idratate. La tonalità Behind the Bleachers (storicamente conosciuta come Purty Persimmon) è un rosso-arancio magnetico, audace e solare. Garantisce un finish semi-opaco a lunga tenuta che non crea spessore e valorizza la forma delle labbra.

Offerta Wet n Wild MegaLast Matte Lip Color Tonalità Red Velvet

4. Kiko Milano Velvet Passion Matte Lipstick (Tonalità: 311 Poppy Red)

Un grandissimo classico del low cost italiano, amatissimo per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Il Velvet Passion si distingue per un packaging in alluminio satinato molto elegante e per uno stick dal taglio squadrato che mima i rossetti di alta profumeria. La colorazione 311 Poppy Red è un rosso papavero luminoso, né troppo caldo né troppo freddo, che cattura la luce esattamente come il Tell Laura. La sua consistenza cremosa e ultra-fondente si trasforma sulle labbra in un velo opaco ma luminoso (semi-matte), regalando un comfort prolungato e un colore pieno e iper-pigmentato fin dalla prima applicazione.

Kiko Milano Velvet Passion Matte Lipstick (Tonalità: 311 Poppy Red)

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