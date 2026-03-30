Hanno formule che restituiscono lucentezza e tonicità alle labbra, i lipstick idratanti sono la scelta perfetta per chi vuole mettere le labbra in primo piano anche dopo i 50 anni

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il lipstick idratanti rendono le labbra più morbide

Lo abbiamo sempre con noi in borsa perché basta anche solo un velo di rossetto per farci sentire a nostro agio o molto più semplicemente per completare il make-up. I lipstick però, non sono tutti uguali e ci sono alcune texture e finish difficili da indossare soprattuto quando si superano i 50 anni.

Le labbra, come il resto della pelle, tendono a essere più secche e meno idratate e un rossetto non adatto potrebbe andare a peggiorare questa situazione. Questo non vuol dire che devi dire addio al tuo lipstick preferito, semplicemente che bisogna fare più attenzione nella scelta della formula prediligendo quella idratante.

Grazie alla presenza di ingredienti nutrienti sentirai le labbra molto più morbide, elastiche e anche i segni del tempo o le piccole rughe saranno meno visibili.

In poche parole devi scegliere la tonalità che ti dona di più e completare il make-up. Per renderti il compito più semplice abbiamo selezionato 10 rossetti idratanti e cremosi disponibili su Amazon, da quelli di alta profumeria a quelli low cost che non vedrai l’ora di provare.

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Revlon Super Lustrous il lipstick idratante più amato

Non potevamo iniziare la nostra selezione di lipstick idratanti senza parlare di uno dei più apprezzati online. Revlon Super Lustrous è diventato il rossetto di punta del brand con oltre 64mila recensioni, per un semplice motivo. L’80% della sua formula è a base di ingredienti condizionati che vanno a ridurre sensibilmente le linee del tempo e danno alle labbra un aspetto molto più pieno. Facile da applicare perché scivola facilmente, ogni tonalità, perfino quella nude, è ricca di pigmenti che colorano le labbra a lungo e senza appesantirle, anzi idratandole ogni volta che lo indossi.

KikoMilano Smart Fusion, il rossetto dal finish luminoso

Uno dei brand italiani più apprezzati ha nel suo vasto catalogo un lipstick perfetto per le over 50 perché presenta una texture super cremosa che dona una sensazione di comfort, e lascia le labbra estremamente morbide. Smart Fusion è disponibile in ben 36 colori, il finish luminoso è ideale per camuffare le linee e illuminare il viso. Una volta applicato partendo dal centro verso gli angoli l’effetto rimpolpato è assicurato.

Il rossetto volumizzante di Max Factor Colour Elixir

Come sappiamo dopo i 50 anni le labbra tendono a seccarsi di più e oltre a una skincare a base di balsamo o olio nutriente, anche i rossetti possono contribuire a nutrirle. Questo è il compito di Colour Elixir di Max Factor, il lipstick idratante per eccellenza perché è composto da ingredienti emollienti, balsami, antiossidanti e vitamina E che si prendono cura delle labbra fin dalla prima passata. Usato quotidianamente, dopo 7 giorni avrai un sorriso molto più levigato e brillante.

Colore ricco e intenso per il rossetto di Avon

Olio di avocado, olio di jojoba e vitamina E sono gli ingredienti principali del rossetto Ultra Creamy di Avon che può essere indossato tutto l’anno. La formula oltre a essere idratante ha un ingrediente extra da non sottovalutare: il filtro Spf 50 che mette al riparo le labbra dai raggi solari. La tecnologia HD Pigment è pensata per aggiungere al rossetto il 25% in più di pigmento così da avere labbra in primo piano con una sola passata.

Dior Rouge Refillable il lipstick idratante di alta profumeria

Nella nostra carrellata di lipsick idratanti un posto è riservato a Rouge Refillable di Dior. Il rossetto dalla texture liscia e vellutata ha attirato la nostra attenzione per la presenza tra gli ingredienti dei fiori di prugna rossa e del burro di karitè che donano un boost di idratazione, mentre i fiori di melagrana hanno un effetto rimpolpante. Se questo vi sembra poco, il colore rimane inalterato fino a 12 ore.

Il rossetto must è quelli di L’Oreal Paris

Lo dice il nome e lo conferma chi lo ha indossato L’Oréal Paris Color Riche è il lipstick idratante da avere sempre con te per la sua formula iperpigmentata che dura a lungo, oltre al finish satinato che va a mascherare le rughe e le linee del tempo. Ma a renderlo un vero e proprio must ci pensano l’olio di Argan e la vitamina E che lasciano le labbra morbidissime dopo ogni applicazione.

Clarins Joli Rouge Shine il lipstick ultrabrillante

I lipstick idratanti over 50 devono coprire le rughe per questo il finish ideale è quello lucido o satinato. Clarins Joli Rouge Shine è ultra brillante, ideale per illuminare le labbra, ma anche il viso. Utilizzando questo rossetto, poi, non solo darai il tocco finale al make-up, ma avrai un trattamento di bellezza degno dei migliori balsami. La presenza dell’olio di camelia e del burro di karitè combinati garantisce un effetto seconda pelle che nutre in profondità.

Max Factor Lipfinity Lip Colour, il rossetto due in uno

Fino a ora ti abbiamo parlato dei rossetti in stick, ma tra i lipstick idratanti over 50 ci sono anche quelli liquidi e tra i brand da tenere d’occhio troviamo Max Factor con il suo Lipfinity Lip Colour. Il rossetto due in uno ha un’applicazione bifase che associa al colore intenso un’idratazione per tutto il giorno. Il lipstick a lunga tenuta va completato con il top coat idratante che assicura anche una finitura brillante.

Wet n Wild Megalast nutre le labbra con la sua formula innovativa

Molti brand sono alla continua ricerca di formule sempre più efficaci e Wet n Wild Megalast ne ha messa in atto una innovativa. A fare la differenza sono le microsfere ialuroniche che fanno aderire il rossetto alle labbra, associate agli estratti naturali di piante marine, Coenzima Q 10 e le vitamine E e A che nutrono le labbra in profondità. Il rossetto scivola facilmente sulle labbra merito della sua texture morbida che non sbiadisce durante il giorno.

Finish matte per Maybelline New York Color Sensational

È vero che dopo i 50 anni è meglio preferire formule satinate, ma quelle opache non vanno accantonate definitivamente soprattutto se scegliete il lipstick idratante di Maybelline New York. La formula cremosa con i suoi pigmenti puri dona il massimo del comfort alle labbra per un risultato a lunga tenuta e no transfer.