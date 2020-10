Chi è Luigi Manconi, il marito di Bianca Berlinguer

editato in: da

Luigi Manconi è il marito di Bianca Berlinguer, ormai da diversi anni accanto alla giornalista e conduttrice. Classe 1948, è originario di Sassari, in Sardegna, ed è figlio di un dirigente dei Laureati cattolici dell’Azione cattolica italiana. Studioso e deciso, si è laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, in seguito ha iniziato una carriera di professore, ma si è dedicato anche al giornalismo e alla scrittura con lo pseudonimo di Simone Dessì.

Nella sua lunga carriera come insegnante, Luigi Manconi ha lavorato presso l’Università di Palermo e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, con il ruolo di professore associato di Sociologia dei fenomeni politici. Ha collaborato con numerose testate importanti, dal Corriere della Sera, al Messaggero, passando per La Stampa e La Repubblica. Ha inoltre pubblicato diversi romanzi, coltivando sempre la passione per la scrittura.

Nel 1994, il marito di Bianca Berlinguer è stato eletto senatore. Molto attivo nel sociale, è iscritto a Amnesty International e alla International Antiprohibitionist League. No solo: è presidente di A buon diritto Onlus e ha promosso l’associazione Italia-razzismo. Molto riservato, Luigi Manconi è da tantissimi anni accanto a Bianca Berlinguer. L’amore fra la conduttrice e il politico è cresciuto lontano dai riflettori e nel 1998 la coppia ha coronato l’unione con l’arrivo della figlia Giulia. Lo scrittore ha anche alti due figli, Davide e Giacomo, frutto di una precedente relazione.

Oggi alla guida di Cartabianca, Bianca Berlinguer è sempre stata molto gelosa della sua vita privata. Classe 1959, ha lavorato come giornalista per diversi quotidiani importanti prima di arrivare sul piccolo schermo. Il suo stile di conduzione in Rai si è fatto notare e si è distinto dagli altri. Spesso la presentatrice, complice il suo carattere forte e battagliero, si è scontrata durante le dirette di Cartabianca con Mauro Corona che per diverso tempo è stato una presenza fissa all’interno del programma.