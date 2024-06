Fonte: IPA Bianca Berlinguer

Il palinsesto estivo di Rete4 prende forma. Dopo la chiusura di Prima di domani di Bianca Berlinguer, rimasto stabile dopo il primo periodo di rodaggio certamente difficile, inizia un nuovo programma d’approfondimento condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. I due giornalisti prendono quindi il posto della conduttrice di È sempre Cartabianca dal 25 giugno alle 20,30 con un ricchissimo parterre di ospiti che è già stato annunciato.

Chi sostituisce Bianca Berlinguer

Per Bianca Berlinguer, reduce da una nuova e lunghissima stagione televisiva, è arrivato il momento del giusto riposo. L’informazione di Rete4 non si ferma e propone un altro titolo che prende il posto di Prima di domani. Alla guida ci sono Francesca Barra e Roberto Poletti, promosso in access prime time dopo la buona prova di Mattino Quattro. L’esperimento è perfettamente riuscito ma per la prova estiva cambia partner. Ancora una donna, preparatissima, che prende il posto di Federica Panicucci.

L’appuntamento con la prima puntata di 4 di sera è per il 25 giugno dalle 20,30, con Matilde Siracusano, Luigi de Magistris, Peter Gomez e Pietro Senaldi. Questi gli ospiti della prima puntata del contenitore dedicato all’attualità, dalla politica all’economia, dalla cronaca al costume con i quali si parla delle occupazioni di case e le accuse rivolte dall’Aler a Ilaria Salis, neoeletta eurodeputata con Avs di Nicola Fratoianni.

Quando torna Prima di domani

Il programma condotto da Bianca Berlinguer non è comunque destinato alla chiusura. I palinsesti Mediaset sono infatti in attesa di essere presentati ma sulla giornalista romana non ci sono dubbi. Dopotutto, Pier Silvio Berlusconi l’aveva fortemente voluta in Mediaset per guidare, idealmente, il cambiamento della linea editoriale che sta cercando di proporre da tempo. Ha iniziato con È sempre Cartabianca, praticamente identico a Cartabianca su Rai3, e ha continuato con Prima di domani.

L’inizio non è stato facile, nemmeno per lei che ha un nome conosciuto e stimato nel mondo del giornalismo italiano. Il pubblico ha infatti faticato a digerire le novità, sebbene introdotte da un volto che stimano molto, e ha dovuto lavorare molto per portare il programma verso una certa forma di stabilità. Con ogni probabilità, la vedremo ancora nel corso della prossima stagione televisiva.

“Sono stata molto bene in Rai, le devo tantissimo, resterà per sempre nel mio cuore. E non voglio fare polemiche sul fatto che negli ultimi anni sono stata sostenuta molto debolmente e talvolta addirittura osteggiata. Però non è tanto per questo motivo che me ne sono andata”, aveva detto sul suo passaggio a Mediaset, “La verità è che ho avuto la sensazione che quella stagione fosse finita una volta per tutte e che dovessi cominciarne un’altra, nonostante i rischi che comporta. E poi da tempo desideravo tornare a fare un quotidiano e da gennaio con Stasera Italia, in staffetta con Nicola Porro, avrò questa occasione”, aveva concluso.

A distanza di un anno da questa decisione, Bianca Berlinguer è diventata un volto di punta di Rete4, proprio com’è accaduto con Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque da settembre 2023 e riconfermata per la nuova edizione.