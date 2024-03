Fonte: IPA Roberto Poletti

Da lunedì 11 marzo 2024, Rete4 offre un nuovo day time, con il debutto di Mattino 4: alla conduzione troviamo Federica Panicucci e Roberto Poletti. Poletti è un volto conosciuto in TV: giornalista professionista e conduttore, è noto per essere il biografo di Matteo Salvini. Nato a Feltre, in provincia di Belluno, il 19 luglio 1971, vi raccontiamo la vita privata, le nozze segrete e la carriera di Poletti.

Chi è Roberto Poletti: carriera politica e televisiva

Roberto Poletti ha iniziato la sua carriera nel 1991, a vent’anni, con un’esperienza a L’Indipendente di Vittorio Feltri, per poi diventare, nel 1995, giornalista professionista. Tra le sue prime esperienze citiamo quella a Radio24, oltre che a Telelombardia con Buongiorno Lombardia. Diversi i programmi di informazione condotti, oltre ad essere stato direttore di Radio Padania Libera. Non è solamente giornalista professionista e conduttore televisivo, ma ha lavorato anche in politica: nel febbraio del 2006, infatti, ha accettato di candidarsi per Federazione dei Verdi. Nel 2007, infine, ha scelto di aderire a Sinistra Democratica.

Dopo la carriera politica, è diventato editorialista di Libero, e nel 2015 ha presentato il libro Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z, divenendo così il biografo ufficiale di Matteo Salvini. A giugno 2019, diventa uno dei simboli di Unomattina insieme a Valentina Bisti: in seguito verrà sostituto da Monica Giandotti, su volere dell’ex Direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Ma la sua carriera in televisione è continuata a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano: durante la stagione 2020/2021, è stato autore, inviato e ospite. Durante la stagione 2022/2023, ha condotto Dammi tre parole su Isoradio, è opinionista di È Sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, e dall’11 marzo 2024 conduce Mattino 4 su Rete4 insieme a Federica Panicucci. In Rai, nel 2023, è stato presente nel dance show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, dove ha fatto parte dei “tribuni del popolo”, la contro-giuria popolare.

La vita privata di Roberto Poletti: le nozze segrete con Francesco Naccari

Appare sin da subito chiaro il tratto riservato di Roberto Poletti: sappiamo tutto sulla sua carriera e sul suo lavoro, ma ben poco sulla sua vita privata, su cui ha sempre mantenuto il massimo riserbo. L’unico aspetto che conosciamo è stato svelato da Dagospia nel gennaio del 2023: stando alle indiscrezioni, Poletti ha sposato il suo storico compagno a Varese l’8 ottobre del 2022. Francesco Naccari, di 19 anni più giovane, è dunque il marito di Roberto Poletti: alle nozze è stato chiesto agli invitati di evitare la diffusione di scatti e notizie. Naccari, di origini calabresi, sarebbe un sostenitore dei diritti della comunità LGBTQ.

Una notizia svelata dal portale di Roberto D’Agostino, che Poletti stesso ha contribuito a mantenere nascosta, togliendo anche la fede in occasione delle ospitate in televisione (secondo i rumor, il marito si sarebbe molto adirato per la sua scelta). Poletti non ha mai fatto coming out, tutt’altro: il matrimonio ha suscitato dunque reazioni stupite, anche all’interno della politica, in quanto “non aveva mai espresso pubblicamente le proprie inclinazioni”. Ma, del resto, è un tratto caratteristico delle persone riservate che preferiscono far parlare il proprio lavoro, anziché il resto.