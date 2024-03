Federica Panicucci a rischio, potrebbe perdere Mattino 5: l’indiscrezione

Stando ad alcuni gossip il duplice impegno al neonato Mattino 4 non sarebbe in realtà una promozione per la bionda conduttrice

Fonte: IPA Federica Panicucci

Il raddoppio di Federica Panicucci in televisione potrebbe nascondere alcune insidie per la presentatrice. Di recente Mediaset ha affidato alla 56enne la conduzione di un nuovo programma, Mattino 4, in aggiunta a Mattino 5, di cui è padrona di casa da svariati anni. Quella che sembra a tutti gli effetti una promozione, però, potrebbe in realtà essere una retrocessione stando alle ultime voci che girano nei corridoi della tv del Biscione.

Federica Panicucci potrebbe lasciare Mattino 5

Da qualche settimana è stato affidato a Federica Panicucci un nuovo progetto televisivo: Mattino 4. Il programma, che va in onda dalle 11 alle 12 quotidianamente su Rete 4, è una sorta di spin-off di Mattino 5, la fortunata trasmissione della rete ammiraglia del Biscione che Federica continuerà a condurre nei prossimi mesi insieme a Francesco Vecchi. Nella nuova avventura la toscana è affiancata dal giornalista e presentatore Roberto Poletti, amico personale di lunga data di Matteo Salvini nonché suo biografo.

Ma, stando a quanto scrive Alberto Dandolo su Dagospia, “quella che appare al momento una promozione potrebbe in realtà essere per Federica Panicucci una potenziale rimozione: i vertici Mediaset potrebbero infatti, nell’ottica di una riduzione dei costi, spostare nella prossima stagione televisiva la conduttrice unicamente su Rete 4 e lasciare in solitaria a Francesco Vecchi la conduzione di Mattino 5“. Per ora le voci non sono state né confermate né smentite dai diretti interessati.

Invece secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo, Federica Panicucci potrebbe lasciare Mattino 5 per approdare a Pomeriggio 5. Potrebbe quindi sostituire Myrta Merlino che non ha brillato quest’anno al timone della trasmissione ereditata (tra le polemiche) da Barbara D’Urso. L’ex volto di La7 ha puntualmente perso la sfida contro Alberto Matano de La vita in diretta, storico contenitore tornato negli ultimi anni ad essere leader della fascia pomeridiana.

Gli ascolti tv di Mattino 4 di Federica Panicucci

Complice la buona promozione, l’esordio di Mattino 4 su Rete 4 è stato positivo. La prima puntata del nuovo programma di Federica Panicucci e Roberto Poletti è stata seguita da una media di 336 mila spettatori con il 5.77% di share. Nei giorni successivi ha registrato un comprensibile calo: il format deve ancora costruirsi il suo pubblico di fiducia.

L’elemento di novità di Mattino 4 è l’interazione ricercata con le persone da casa, che possono scrivere al programma tramite un numero Whatsapp. Per ora non è chiaro se l’esperimento, introdotto in un’ottica di rivoluzione della rete, sia riuscito oppure no: solo il tempo, ovviamente insieme all’Auditel, darà le giuste risposte.

Intanto Federica Panicucci ha messo in stand by il suo matrimonio con Marco Bacini: nonostante la romantica proposta arrivata nel 2019 i due non sono ancora diventati marito e moglie, prima per via della pandemia e poi a causa dei rispettivi impegni lavorativi di entrambi.

La coppia, che convive serenamente a Milano, è legata dal 2016 e Bacini, di professione imprenditore ma anche esperto di marketing e comunicazione, è diventato un punto di riferimento per Sofia e Mattia, i figli che la Panicucci ha avuto dall’ex marito Mario Fargetta (le nozze sono durate dal 1995 al 2015 dopo un precedente periodo di fidanzamento).