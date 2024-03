Federica Panicucci sbarca su Rete4 con Roberto Poletti per un nuovo programma dedicato alle news in onda dopo "Mattino Cinque"

Fonte: IPA Federica Panicucci

Una nuova sfida per Federica Panicucci, che sbarca su Rete4 con un nuovo programma dedicato alle news. Da anni volto rassicurante di Canale5, la conduttrice toscana accetta la sfida e si propone su un altro fronte, sebbene non troppo diverso dalla trasmissione che ha condotto negli ultimi anni. Non si tratta però di un addio ma di un bellissimo raddoppio: il nuovo contenitore incentrato sulle notizie va infatti in onda dopo il suo Mattino Cinque, che continua a presentare con grande successo.

Quando inizia Mattino 4

La nuova finestra d’informazione condotta da Federica Panicucci con Roberto Poletti debutta lunedì 11 marzo, dalle 10,55, su Rete4. Per la conduttrice si tratta così di un prolungamento del suo impegno mattutino con un’ulteriore ora dedicata alle news, in onda subito dopo il suo Mattino Cinque che continua a condurre con grande successo sull’ammiraglia Mediaset.

Si arricchisce così l’offerta di Rete4 che, in un’ottica sempre più vocalizzata sull’approfondimento giornalistico, prende in prestito l’idea di Canale5 per proporre un’ora intera concentrata sull’informazione. Mattino 4 si aggiunge quindi ai programmi cult in prima serata come Fuori dal Coro, Dritto e Rovescio e Zona Bianca, oltre a Stasera Italia, Prima di Domani ed È sempre Cartabianca, che ha determinato l’arrivo di Bianca Berlinguer in Mediaset.

L’orario di inizio è fissato per le 10,55, a cinque minuti dalla partenza di Forum sulla Rete sorella con Barbara Palombelli, e prosegue per i successivi 60 minuti. Il programma va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì, in diretta, chiaramente su Rete4.

Le altre proposte del day time

Il palinsesto di Rete4 si modifica ancora e non solo grazie all’introduzione di Mattino 4. E ci sono grandi notizie per i moltissimi fan delle soap turche. Con la conclusione degli episodi inediti di Terra Amara, che lascia il posto a Endless Love, Mediaset ha deciso di non interrompere il filo tenace che ha legato i telespettatori al dezi turco e lo ripropone dal principio ogni giorno dalle 19,40.

Si sposta anche Tempesta d’amore che, per la prima volta dopo moltissimi anni (la sua messa in onda era iniziata nell’estate del 2006 ma su Canale5, al pomeriggio e poi in prima serata), perde la sua storica collocazione serale per provare ad agguantare il pubblico del mattino, molto diverso da quello del preserale. Le vicende dell’hotel più famoso delle soap, il Fürstenhof, vanno in onda dalle 10 alle 10,55, momento in cui arriva Federica Panicucci.

Questi cambiamenti si inseriscono nel solco della profonda esigenza di rinnovamento annunciata da Mediaset e dal suo amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e già iniziata con i programmi principali di Canale5. Basti pensare al cambio della guardia a Pomeriggio Cinque, oggi nelle mani della giornalista Myrta Merlino, e alla conseguente estromissione di Barbara D’Urso, o alla nuova edizione del Grande Fratello che dopo molti anni ha reintrodotto la quota nip – con le persone comuni – mentre pare essersi liberato dei contenuti più discutibili che non piacevano alla direzione. La conduzione è sempre di Alfonso Signorini ma il vento è cambiato e continua a cambiare. A partire dai nuovi contenuti proposti per Rete4.