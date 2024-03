Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 9 marzo: Cecilia e Ignazio verso il “sì”

Fonte: Getty Images Silvia Toffanin

Appuntamento fisso per Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin: come di consueto, ormai, va in onda al weekend. Gli ospiti e le anticipazioni di sabato 9 marzo 2024 ci portano alla scoperta di una puntata ricca di emozioni: Riccardo Scamarcio parla della nuova esperienza cinematografica, ovvero il film Race for Glory: Audi vs Lancia, ma non manca il momento super romantico con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che discuteranno dei dettagli del loro imminente matrimonio dopo ben 7 anni di fidanzamento.

Verissimo, gli ospiti di sabato 9 marzo 2024

A partire dalle ore 16,30 su Canale5 torna Verissimo sabato 9 marzo 2024: alla conduzione troviamo ormai Silvia Toffanin, ampiamente diventata volto e simbolo del programma pomeridiano. Che da qualche anno torna anche alla domenica, una “spina” nel fianco per la domenica della Rai con Mara Venier, che (se lo vorrà) è stata confermata a Domenica In anche per la stagione 2024/2025.

Nella puntata di sabato, tra gli ospiti sono attesi Riccardo Scamarcio, Federica Panicucci e Roberto Poletti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Erkan Bektas, l’attore di Terra Amara, Bugo e i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo.

Le anticipazioni di Verissimo

Una puntata che si preannuncia carica di emozioni, ma soprattutto di amore e romanticismo. Non senza qualche polemica, data la presenza di Bugo – al secolo Cristian Bugatti – che, oltre a parlare del suo ultimo album, ovvero Per fortuna che ci sono io, avrà modo di tornare sull’argomento Morgan a Sanremo 2024. Sono passati 4 anni da allora, ma lo strascico di quanto successo si è trascinato tutt’oggi, tanto che ne ha discusso in veste di ospite a Le Iene: “La sofferenza generata da quell’evento è stata insopportabile”.

Per Federica Panicucci e Roberto Poletti, invece, è il momento di presentare la nuova avventura alla conduzione insieme: dall’11 marzo 2024, infatti, sono presenti su Retequattro dalle ore 10,55 con Mattino 4. Così Poletti ha commentato il nuovo appuntamento quotidiano: “Io e te abbiamo un appuntamento da lunedì prossimo. Alle 10.55 su Rete4 racconteremo la cronaca, l’attualità. Sarà una trasmissione che farà compagnia ai telespettatori di Rete4, un viaggio che io e Federica faremo insieme”.

Immancabile e super atteso, poi, il momento dedicato a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo sette anni di fidanzamento, la coppia è infatti prossima alle nozze: i dettagli del matrimonio, in previsione per il 2024, non sono ancora del tutto svelati. Non è escluso, però, che ne parleranno proprio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, condividendo qualche anticipazione, come la data (che dovrebbe essere a giugno, salvo colpi di scena).

Riccardo Scamarcio è atteso come ospite per presentare il suo nuovo film, dove è protagonista, ovvero Race for Glory: Audi vs Lancia, in uscita dal 14 marzo al cinema. Non manca poi un ulteriore momento pieno d’amore con i primi ballerini del Teatro alla Scala, ovvero Virna Toppi e Nicola Del Freo, che sono diventati da poco genitori della piccola Asia. E, ovviamente, come di consueto, è il turno di un altro personaggio di Terra Amara di raccontarsi nel salotto della Toffanin: ci riferiamo a Erkan Bektas, che nella soap interpreta Abdülkadir Keskin.