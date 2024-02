Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 17 febbraio

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Come ogni fine settimana, torna in onda su Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin. Diversi gli ospiti della conduttrice e giornalista che tornerà a parlare di Terra Amara, la soap opera del momento, ma anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo che ha visto trionfare Angelina Mango. Ci sarà poi spazio per altri argomenti come la moda, la famiglia, la malattia e una dolce attesa che sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 17 febbraio

Sabato 17 febbraio sarà ospite in esclusiva a Verissimo Jean Paul Gaultier, lo stilista che con le sue creazioni iconiche, prima fra tutte il corsetto indossato dalla popstar Madonna, ha lasciato un segno indelebile nella moda, ora celebrato con il musical Fashion Freak Show. Silvia Toffanin si lascerà andare ad un’intervista di famiglia con le sorelle Cristina e Benedetta Parodi, che arriveranno in studio con Laura, la loro splendida mamma.

Aggiornamenti, poi, sullo stato di salute di Costantino Vitagliano, che proprio a Verissimo ha raccontato di soffrire di una malattia autoimmune che ha stravolto tutta la sua vita. “Sono autoimmune e devo stare a riposo perché ho questa massa che può trasformare questa aorta in un pericolo. Sono sotto pasticche dalle otto di mattina. La mia malattia è rara”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne nella precedente intervista.

A Verissimo si parlerà ovviamente anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: sarà presente Clara, che ha partecipato alla kermesse musicale con la canzone Diamanti grezzi dopo il grande successo raggiunto con il ruolo di Crazy J in Mare Fuori e la vittoria al contest Sanremo Giovani.

Non mancherà, inoltre, il consueto spazio dedicato agli appassionati di Terra Amara: questa volta sarà ospite di Verissimo Selin Yeninci, l’attrice che nella soap di Canale 5 interpreta Saniye. Infine il ritorno di Veronica Peparini e Andreas Muller, in attesa di due gemelline e alle prese con una gravidanza complicata.

Quando e dove vedere Verissimo in tv e in streaming

La puntata di Verissimo va in onda il sabato, alle 16,30, su Canale 5. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 ha preso il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Un’idea di Pier Silvio Berlusconi che si è rivelata vincente: il programma è tra i più seguiti del weekend e batte ogni volta la concorrenza. Più di due milioni di telespettatori sono sintonizzati ogni sabato e domenica sulla rete principale di Mediaset.

Tutte le interviste di Silvia Toffanin sono trasmesse in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity e sono argomento di discussione sui social network attraverso l’hashtag ufficiale. Tra gli aspetti più apprezzati di Verissimo le interviste one-to-one della conduttrice. Tanto che sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono di raccontarsi solo e soltanto dalla Toffanin.

È il caso, ad esempio, di Ilary Blasi che – Netflix a parte – solo a Verissimo ha rilasciato confidenze sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Nel salotto dell’amica e collega Silvia Toffanin, apprezzata per il suo garbo, ha presentato il suo documentario Unica e poi il libro Che stupida.