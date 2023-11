Fonte: IPA Veronica Peparini e Andreas Muller

Cicogna in arrivo per Veronica Peparini e Andreas Muller? Secondo insistenti indiscrezioni, la coreografa e il ballerino sarebbero in attesa di due gemelli, e potrebbero presto confermarlo in un noto programma televisivo. Per il momento i diretti interessati tacciono, ma per la coppia nata tra i banchi di Amici potrebbe sul serio essere arrivato il momento di diventare genitori.

Veronica Peparini e Andreas Muller presto genitori?

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia molto amata. Conosciutisi nel talent show Amici, in cui lei era insegnate di danza e lui un allievo, i due stanno insieme da 6 anni, e hanno spesso dimostrato che la differenza d’età che li separa non è affatto un problema. 52 anni lei, 27 anni lui, il ballerino e la coreografa non temono crisi, e starebbero anzi per allargare la famiglia. Secondo alcune voci, infatti, sarebbero pronti a diventare genitori di due gemelli.

L’indiscrezione è arrivata sul sito di Isa e Chia, alle quali un utente ha scritto: “Ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio. Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo“. A confermare le voci, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli“.

I diretti interessati al momento tengono la bocca cucita, ma probabilmente bisognerà attendere qualche ora perché confermino la gravidanza nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Proprio alla conduttrice avevano parlato in passato del loro amore fuori dagli schemi: “All’inizio tutti e due non ci pensavamo, perché era difficile, nessuno dei due pensava che avremmo proseguito dopo, ma è vero che se una cosa deve accadere accade, anche se ci sono tante cose contro, alla fine se deve andare va” spiegava all’epoca Veronica.

La famiglia allargata di Veronica e Andreas

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme da 6 anni. Quando si sono innamorati lui aveva poco più di 20 anni, lei aveva invece già alle spalle un precedente matrimono. Ma la differenza d’età e di esperienze di vita non è mai stata un problema per i due, che sono quasi subito riusciti a trovare un perfetto equilibrio. In particolare, il ballerino ha stretto un bellissimo rapporto con i figli che la compagna ha avuto dall’ex marito Fabrizio Prolli, Daniele e Olivia, di 14 e 10 anni.