Nadia Bengala, che fine ha fatto l’ex Miss Italia

Fonte: IPA Nadia Bengala, dagli esordi alla sparizione dalla TV

Nadia Bengala è stata una delle Miss Italia più belle e amate di sempre, con i suoi occhi da gatta capaci di ammaliare al primo sguardo. Dalla fine degli anni Ottanta per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e ne è seguita una carriera che sembrava molto promettente ma che ha improvvisamente subito una battuta d’arresto a causa di una serie di “amori sbagliati”, di cui lei stessa ha parlato in un’intervista.

Nadia Bengala, da Siracusa allo scettro di Miss Italia

Classe 1962, Nadia Bengala è nata a Siracusa ma sin da bambina si è trasferita con la famiglia a Milano, dove ha concluso gli studi diplomandosi come perito aziendale. Ma sin da subito c’era qualcosa che la attirava nel mondo dello spettacolo.

Una bellezza indiscutibile la sua, di quelle che bucano lo schermo, come si suol dire, e che l’ha portata immediatamente a farsi notare. L’esordio in TV è avvenuto nel 1985 quando ha partecipato come concorrente al game show Zodiaco, condotto da Claudio Cecchetto e Gerry Scotti, ma è nel 1988 che è diventata il volto di uno dei programmi più amati dal pubblico: era valletta di Ok, il prezzo è giusto, condotto da Iva Zanicchi.

Lo stesso anno è stato quello della grande svolta con la partecipazione al concorso di Miss Italia in cui ha conquistato lo scettro di più bella. A incornarla in quell’occasione è stato il compianto Fabrizio Frizzi e da quel momento per la Bengala si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

La (breve) carriera da attrice

Con il suo fascino era inevitabile che Nadia Bengala approdasse sul grande schermo e, non a caso, appena due anni dopo la sua vittoria a Miss Italia è stata scelta per interpretare una parte nel film Pierino torna a scuola, diretto dal regista Mariano Laurenti e al fianco di Alvaro Vitali.

Dopo l’esordio al cinema è arrivato il momento della televisione con la fiction di Rai 2 Un inviato molto speciale, diretta dal regista Vittorio De Sisti e in cui ha recitato al fianco di Lino Banfi e Cinzia Leone. Nel 1997 è tornata sul grande schermo ne Gli inaffidabili di Jerry Calà ma, nonostante questi primi lavori le avessero portato un certo successo, dopo è letteralmente sparita.

Perché Nadia Bengala ha lasciato il mondo dello spettacolo

A svelare le ragioni di questo repentino cambio di rotta è stata la stessa Nadia Bengala in un’intervista rilasciata nel 2017 al settimanale Oggi, nella quale ha rivelato alcuni risvolti drammatici della sua vita privata. “Miss Italia m’ha illuso. Mi sono convinta che si potesse vincere facendo tutto da soli, senza spinte. Non è così – ha spiegato -. Io ho avuto freni a non finire, altro che spintarelle. Prima di tutto dagli uomini. Dicevano di amarmi, ma erano solo capaci di prendere. Appena avevo un’occasione la facevano saltare”.

A rovinare la carriera della Bengala sarebbero stati propri i suoi fidanzati, tutti molto possessivi e gelosi del suo successo: “Gli uomini mi hanno sempre bloccato. Tutti dei gran gelosi, possessivi e basta. Ogni volta che mi proponevano un lavoro partiva il sabotaggio. E qui non vai e questo non lo fai… Per loro era sempre no… Ho sempre scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza”. Parola che non ha utilizzato a caso perché, purtroppo, Nadia Bengala ha ammesso di aver anche subito della violenza fisica: “Solo io so le botte. Mi difendevo – ha raccontato -, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante”.

Nadia Bengala, il rapporto con la figlia Diana (finita nei guai)

Quelle relazioni sbagliate, quegli uomini (se così si possono chiamare) che l’hanno trattata in quel modo tanto meschino per fortuna sono soltanto un brutto e lontano ricordo. Oggi Nadia Bengala è felice al fianco dell’imprenditore Alessandro Stocchi, ma in precedenza ha avuto una relazione con Otto Schivani dalla quale nel 1996 è nata la figlia Diana.

Con lei il rapporto a un certo punto di è incrinato, come lei stessa aveva raccontato da Barbara D’Urso a Domenica Live. “Mia figlia è sparita da un anno, abbiamo litigato perché ama un uomo di 30 anni più grande. Sono stata una madre tedesca, un po’ troppo presente, forse troppo dura essendo stata madre e padre”. La Bengala ha cercato di recuperare, ma a quanto pare non c’è stato nulla da fare.

Nell’agosto 2023 si è tornato a parlare di Diana Schivani per via di una vicenda piuttosto spiacevole. La ragazza è finita nei guai per aver rubato degli abiti in uno store di Roma e per aver reagito con calci e pugni all’addetto alla sicurezza che, com’è ovvio, ha cercato di bloccarla. Nadia Bengala non ha rilasciato alcun commento e Diana, dopo l’udienza in tribunale, è potuta tornare a casa.