Il padre di Arianna Mihajlovic è morto. Ad annunciarlo è stata proprio lei con un toccante post su Instagram che li vede ritratti insieme e sotto il quale ha lasciato una bellissima dedica per colui che è sempre stato un grandissimo punto di riferimento per tutti. “Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Riposa in pace papà”, ha scritto, allegando anche un’immagine delle nozze con Sinisa in occasione delle quali l’aveva accompagnata all’altare con gli occhi lucidi per l’emozione.

Chi era il padre di Arianna Rapaccioni

Del papà di Arianna Rapaccioni Mihajlovic si sa pochissimo. L’abbiamo però conosciuto attraverso le rare foto che sua figlia ha pubblicato su Instagram nel corso degli anni e che ha avuto una moglie che l’ha amato fino all’ultimo, Gabriella, dalla quale non si è mai separato. Un padre che è orgogliosamente rimasto all’ombra della grande personalità di suo genero, campione e successivamente ct amatissimo, ma l’amore per sua figlia è rimasto vivo fino all’ultimo. È stato un adorabile nonno di cinque nipoti, bisnonno della piccola Violante e quasi di Leone Sinisa, che Virginia Mihajlovic darà alla luce nei prossimi mesi.

Un dolore, per la moglie del calciatore serbo, che si aggiunge a quello per la sua perdita avvenuta il 16 dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia che purtroppo ha perso. Da quel momento, non è stata più la stessa, nonostante abbia cercato di farsi forza per la famiglia che le è sempre rimasta a fianco. Anche al matrimonio di Virginia col calciatore Alex Vogliacco: lei, in prima fila, nel ricordo del grande amore della sua vita che era presente nei volti dei suoi ragazzi e sul ricamo del velo della sposa, che ha voluto portarlo con sé fino all’altare.

Arianna Mihajlovic di nuovo nonna

È comunque un momento di grande gioia per la famiglia Mihajlovic, pronta ad accogliere una nuova vita che sta crescendo nella pancia di Virginia. La figlia di Arianna e Sinisa Mihajlovic è infatti in attesa di un bambino che hanno già deciso di chiamare Leone Sinisa in onore di suo nonno. Il sesso del bebè è stato rivelato proprio in diretta a Verissimo, con il tradizionale gender reveal che è diventato un grande classico della trasmissione di Canale5.

“Leone mi è sempre piaciuto. Sinisa è il nome del mio papà, che è sempre stato un leone. Ci tenevo che avesse qualcosa che raccontasse papà. I miei fratelli mi hanno proibito di chiamarlo Sinisa, giustamente portando loro il cognome di papà”, ha spiegato. Purtroppo, il piccolo non conoscerà mai il suo bisnonno che comunque vive nei ricordi di coloro che l’hanno amato e di nonna Arianna, già al settimo cielo dopo aver scoperto la notizia. Virginia è già mamma di una bambina, Violante, che aveva reso Sinisa nonno per la prima volta. Era anche la sua grande consolazione nei momenti difficili che ha attraversato a causa della malattia ed era sempre lì, ad aspettarlo, tutte le volte che faceva ritorno dall’ospedale. Oggi, Arianna dice addio al suo adorato papà, un altro pezzetto del suo cuore che ha visto volare via.