Che fine hanno fatto Tara e Cristian di Uomini e Donne? I due hanno formato una delle coppie più amate della trasmissione di Maria De Filippi. Subito dopo l’incontro nel programma e la scelta hanno partecipato a numerosi show televisivi, poi sono scomparsi dal piccolo schermo.

Cristian Galella era salito sul trono di Uomini e Donne dopo il “no” di Paola Frizziero, volto storico della trasmissione. In seguito aveva subito mostrato un forte interesse per Tara Gabrieletto e alla fine era stata proprio lei la sua scelta. Terminata l’avventura nel dating show, la coppia si era messa alla prova a Temptation Island e il loro falò era terminato con una proposta di matrimonio di Cristian.

Ospiti dei salotti di Verissimo, Domenica Live e Pomeriggio Cinque, i due si erano separati in occasione dell’Isola dei Famosi, dove Cristian aveva confermato ancora una volta il suo grande amore per Tara. Nel 2016 la coppia si è sposata dopo diversi ostacoli. Le nozze, inizialmente fissate, erano state rimandate più volte prima a causa dei problemi di salute di un parente di Tara poi per una crisi della coppia, raccontata anche negli studi di Barbara D’Urso.

Oggi, dopo un breve addio, Tara e Cristian sono più innamorati che mai. La coppia vive a Vigevano dove ha aperto un negozio di abbigliamento e dove si è trasferita dopo la scelta a Uomini e Donne. La storia d’amore procede a gonfie vele e gli ex protagonisti della show di Maria De Filippi non pensano affatto a tornare in tv.

Qualche tempo fa la stessa Tara aveva svelato perché non erano più apparsi nel programma. “Beh mi sembra che non siamo le uniche persone a non essere invitate, anche altre coppie – aveva chiarito la Gabrieletto -. Almeno ho letto così sul web. Ma ragazzi non succede nulla, anzi. Poi vi dirò, essere invitati per fare dei giochi anche no sinceramente, lo vedo tempo sprecato. A maggior ragione alle scelte di persone che comunque non conosco e a cui comunque non sarei andata. Quindi anche no”. I due conducono una vita tranquilla insieme ai loro cani e gatti e circondati dall’affetto degli amici”.