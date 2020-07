Meghan Markle e Harry, pronto il divorzio dopo il secondo figlio

editato in: da

Meghan Markle e Harry sarebbero ai ferri corti tanto che di nuovo si vocifera di un divorzio imminente, non prima però di aver messo al mondo un secondo figlio dopo il piccolo Archie.

La situazione tra i Sussex sembra davvero complessa e le notizie sul loro matrimonio sembrano contrastanti. Da un lato Harry e Meghan sono solidali nel cercare un nuovo equilibrio lontano dalla Corte, contro la quale per altro si stanno togliendo non pochi sassolini dalla scarpa con la scottante biografia Finding Freedom; dall’altro pare che come coppia siano in crisi da tempo, addirittura dalla prima gravidanza di Lady Markle. Malgrado ciò però, i due hanno in progetto di avere un altro bebè dopo la nascita del quale potrebbero decidere di separarsi definitivamente.

Ma procediamo con ordine. Harry e Meghan non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori per la seconda volta. Fin dal loro matrimonio avevano dichiarato che avrebbero avuto non più di due figli. La prima gravidanza però è stata causa di molti litigi tra loro.

Come riporta New Idea, una fonte che lavorò per la coppia durante il viaggio in Australia nel 2018, mentre Meghan era incinta di Archie, ha rivelato che Harry e consorte erano continuamente alterati e in disaccordo sulla gestione della gravidanza, al punto da dormire per tutto il tour in camere separate.

L’indiscrezione dell’insider che lavorava presso l’Admiralty House di Sydney dove soggiornarono i Sussex è stata commentata da un’altra fonte vicina alla coppia: “È interessante sapere che continuavano a litigare durante la gravidanza, proprio ora che stanno cercando il secondo figlio“.

Sempre stando al New Idea, un paio di settimana fa infatti Harry e Meghan sono stati avvistati mentre uscivano da una clinica specializzata di Beverly Hills per la fecondazione assistita. Questo è bastato per scatenare i rumors sul fatto che i due stiano seriamente cercando di dare ad Archie un fratellino o una sorellina.

La fonte prosegue: “Gli amici di Meghan hanno rivelato che lei vuole avere due figli da Harry”. Mentre gli amici del Principe sono preoccupati per lui, perché temono che Lady Markle possa chiedere il divorzio dopo aver portato a termine la seconda gravidanza, dato che il loro matrimonio pare essere in crisi. In effetti, non è la prima volta che si parla di un divorzio imminente tra Harry e Meghan, addirittura l’indiscrezione era emersa prima della Megxit e si diceva che la Regina appoggiava la separazione.

Ora i rumors di crisi e gravidanze si inseguono senza sostata, alimentati anche dalle difficoltà di Harry di adattarsi alla nuova vita di Los Angeles e alla sua incapacità di trovare un “lavoro normale”, come ha sottolineato l’esperto di questioni reali, Tom Quinn.