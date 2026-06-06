Che cos’è la teoria della scarpa sbagliata che spopola ancora su TikTok

iStock La nostra voglia di esprimere noi stesse si riflette anche nella moda, con la Teoria della scarpa sbagliata da utilizzare nei nostri outfit

Tra le decine di micro-trend che ogni settimana nascono e muoiono su TikTok, ce n’è uno che continua a resistere: la Teoria della scarpa sbagliata (Wrong Shoes Theory) domina ancora la nostra For You Page.

Secondo la teoria, basta scegliere una scarpa che stona con il resto del look per renderlo subito più interessante. Il risultato è un outfit mai banale e in grado di sorprendere. D’altronde, se continua a dominare i social e a conquistare creator e influencer, un motivo ci sarà.

Cos’è la Teoria della scarpa sbagliata e perché è virale su TikTok

È un trend che rimane sulla bocca (e nell’armadio) di tutte. Sembra una metafora per Cenerentola, e invece è realmente la Teoria della scarpa sbagliata. Consiste nel completare un outfit scegliendo un tipo di scarpa che “stona” con lo stile del resto dei capi. Un’idea all’apparenza superficiale, ma che ha vari benefici che la rendono tuttora virale.

È l’approccio libero alla moda che ci colpisce. Optando per una scarpa “sbagliata”, il look che otterremo sarà sicuramente personale e potremo giocare sull’effetto sorpresa. Di primo acchito, con un abito elegante ci si aspetterebbe delle décolleté ai piedi. E invece scendendo con lo sguardo notiamo un paio di Campus o di Gazelle di Adidas.

Un altro punto di forza è il risparmio che possiamo avere dall’applicare la Teoria della scarpa sbagliata: riutilizzando scarpe che abbiamo già, non dobbiamo comprarne di nuove ogni volta. Si ridimensiona il potenziale dell’accessorio.

Non siamo stufe di essere vestite tutte uguali? Con la Wrong Shoe Theory possiamo dare libero sfogo alla fantasia e alla versatilità delle scarpe che abbiamo accumulato (e dimenticato) nella scarpiera.

Chi ha inventato la Wrong Shoe Theory

Ma chi ha avuto l’idea di abbinare un paio di scarpe in contrasto con l’intero outfit?

La tecnica di styling è stata resa virale proprio dalla stylist Allison Bornstein, che ha condiviso il metodo sui social. È stata lei stessa a raccontare di come una sua cliente dovesse indossare sempre scarpe da ginnastica per comodità, ma, allo stesso tempo, desiderava un look chic. L’idea di unire un certo stile con un paio di scarpe considerate “sbagliate” è nata per mettere d’accordo la vera natura di una persona con il suo stile di vita. Un mix & match efficace ma sorprendente.

Il bello della moda è proprio di sperimentare e creare accostamenti mai pensati prima. A volte riescono, altre no. Ma ciò non ci ferma dal cercare il potenziale di ogni capo che abbiamo nell’armadio.

È anche una forma di espressione della nostra persona, poiché dall’outfit si può intuire molto di qualcuno e del suo stile di vita.

Non è il primo caso in cui una stylist crei abbinamenti inaspettati, ma è una delle prime volte in cui un metodo di lavoro esce dal proprio “settore” per entrare nelle nostre case. La Teoria della scarpa sbagliata è diventata virale su TikTok e molti influencer e creator hanno deciso di adottarla, mostrandola alle proprie follower e garantendo una nuova moda: l’”effetto sorpresa”.

Gli abbinamenti più virali della Teoria della scarpa sbagliata

Forse senza rendercene conto, anche noi applichiamo quotidianamente la Wrong Shoe Theory. Basta dare un’occhiata agli outfit TikTok più virali del momento per accorgersi che il contrasto tra abiti e scarpe è diventato uno dei principali metodi di styling.

Per andare in ufficio non si abbina più il classico tailleur con le décolleté, ma si opta per un bel paio di anfibi. A prima vista sembrano spezzare tutta l’armonia del look. Beh, è proprio questo il punto.

L’abbinamento “abito da sera e sneakers” fa ancora male ad alcune di noi, lo so, poiché sembra venga tolta l’eleganza del vestito. Ma, a quanto pare, è un mix & match vincente dato che nei video sta comparendo sempre di più.

Jeans larghi e kitten heels vi dice qualcosa? Tutte abbiamo nell’armadio un paio di jeans wide leg dallo stile hip-hop. Abbassando lo sguardo notiamo poi un paio di scarpe graziose a tacco basso. È un abbinamento che è spopolato su TikTok e che riesce ad unire il casual con l’eleganza.

Non esistono solo contrasti di stile, ma anche cromatici: un outfit total black e ai piedi scarpe da ginnastica colorate, oppure abiti dalla texture opaca abbinati a scarpe metallizzate.

A dimostrazione che il trend non è più solo nel settore moda ma tra di noi, ci sentiamo più libere di sperimentare e abbinare stili e texture che normalmente sembrano non funzionare assieme.

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Come provare la Teoria della scarpa sbagliata senza errori di stile

La differenza sta nel capire che non è un metodo che prevede di abbinare senza un senso logico colori e texture, ma vuole aggiungere quel pizzico di stravaganza per rompere le regole di un look trito e ritrito. Per evitare che il nostro outfit gridi “Mi sono vestita al buio”, è bene ricordarsi qualche regola che aiuta ad essere vestite bene senza essere scontate.

Pur mixando stili differenti, se con le scarpe riusciamo a riprendere lo stesso colore di un capo indosso, allora il look risulta comunque sensato. L’importante è che le scarpe richiamino un dettaglio dell’outfit generale, per mantenere una coerenza con ciò che indossiamo.

Evitiamo di mescolare troppi stili insieme, due bastano e avanzano per risaltare l’abbinamento.

A volte i look non funzionano perché ci sono alcune proporzioni sbagliate: scarpe molto grosse appesantiscono la parte inferiore, perciò è meglio abbinarle a capi ampi anche nella parte superiore per donare armonia alla silhouette.

Ciò accade poiché il nostro cervello non memorizza solo un capo alla volta ma l’intera figura. Per questo un accessorio fuori posto può compromettere l’equilibrio di un abbinamento.

Teoria della scarpa sbagliata: trend passeggero o classico della moda?

A ben vedere è un trend moda di TikTok destinato a restare o a creare “nuove regole” nel mondo della moda. È un chiaro esempio di come ci siamo stancate di rispettare parametri rigidi e vogliamo esprimere noi stesse.

L’autenticità e la personalizzazione sono fondamentali per noi e la moda non poteva che restarne coinvolta.

Si tratta di un metodo di styling, non di un singolo capo, perciò non dipende da ciò che va di moda in un certo momento perché il metodo mix & match va bene con qualsiasi capo.

È più di un semplice trend: la Teoria della scarpa sbagliata riflette la nostra voglia di essere versatili, di cambiare e sperimentare. Il suo successo nasce proprio dalla voglia di sorprendere. Forse la scarpa “sbagliata” è quella che rende finalmente giusto tutto il resto del look.