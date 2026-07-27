Le sneaker con rialzo sono cool: ti fanno sembrare più alta e sono comodissime (ora scontate a -73%)

Le sneaker con rialzo sono le scarpe più cool del momento: sono comodissime e ti fanno sembrare più alta. In più sono in offerta!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le sneaker con rialzo da comprare su Amazon

Le sneaker glamour, che ti fanno sembrare anche più alta senza rinunciare alla comodità, esistono, e ora costano anche pochissimo. Sono le sneaker Candice Cooper Spark One, un modello che ha reso famoso in tutto il mondo questo marchio toscano, capace di creare scarpe dall’animo sportivo, ma con un tocco di glam.

Per una gita fuori città, un giro di shopping o una passeggiata al parco, le sneaker Candice Cooper Spark One sono le scarpe perfette per farti sentire favolosa, ma senza ritrovarti la sera con i piedi doloranti. Sono così leggere e comode infatti che sembra di non indossarle, ma hanno un segreto: una suola in gomma a doppia altezza che ti fa apparire più alta.

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Le sneaker che ti fanno sembrare più alta costano pochissimo

Questo dettaglio consente di slanciare la silhouette, senza rinunciare alla leggerezza. Rendendo queste scarpe perfette da indossare per tutto il giorno, sia per occasioni formali che informali. Le sneaker Candice Cooper Spark One sono dotate di una soletta interna imbottita e removibile che rende la calzatura avvolgente e morbida.

Il plantare è ergonomico, frutto di attenti studi sulle calzature sportive. Per questo è possibile indossare le sneaker per tutto il giorno senza stancarsi. In più la lavorazione delle scarpe è artigianale. Le calzature Candice Cooper sono prodotte in Italia con una attenzione particolare ai dettagli. I materiali scelti sono di altissima qualità, le cuciture curate al massimo e la resistenza della scarpa senza pari. Inoltre la chiusura con lacci in cotone permette di regolare la calzata in base alle proprie preferenze, adattando la scarpa alla conformazione del piede.

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Non a caso il prezzo di queste scarpe è di oltre 130 euro. Ma oggi le trovi scontate su Amazon a -73% e le paghi solamente 35 euro. Un prezzo shock per delle sneaker di altissimo livello, artigianali e perfette da sfoggiare in ogni occasione.

Chi le ha provate non ha dubbi: le sneaker Candice Cooper sono comodissime, così tanto che ti sembra di non indossarle, e sono cool. Puoi usarle al posto dei tacchi a spillo o dei sandali alti insieme ai vestititi estivi, da quelli lunghi ai caftani, sino ai mini abiti.

Sono perfette con shorts e camicia di lino per affrontare una giornata calda in città, fra impegni di lavoro, commissioni da portare a termine e palestra. Puoi abbinarle sia a capi sportivi che a pezzi più ricercati. Ad esempio sono favolose con un abito fluido lungo e dal taglio minimal, ma puoi anche sfruttarle per dare un twist ad un vestito di jeans come quello usato da Belen Rodriguez. Gli abbinamenti e le possibilità sono tantissime, insomma, e non solo d’estate.

Se acquisti ora le sneaker Candice Cooper le potrai indossare anche nei prossimi mesi, realizzando un investimento che durerà nel tempo e che ti permetterà di non dover più scegliere fra tacchi o comode scarpe sportive.

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