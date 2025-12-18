Le sneaker preferite di Hailey Bieber ora si possono acquistare su Amazon e saranno la tua prossima ossessione.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Hailey Bieber

Cool, comode e semplicemente favolose: le sneaker preferite di Hailey Bieber, moglie di Justin Bieber, sono le scarpe perfette da comprare ora e da indossare in tutte le stagioni. Amatissime da influencer e it-girl, le New Balance 740 si abbinano con tutto e hanno conquistato in brevissimo tempo Instagram. Su Amazon le trovi ad un prezzo conveniente, anche nella variante Grape, super cool sia d’inverno che d’estate, con look sporty chic o glam.

D’altronde questo modello non è solo una scarpa, ma un vero e proprio statement di stile, capace di trasformare anche l’outfit più semplice in un look da passerella urbana. Con la sua silhouette old-school anni Duemila, dettagli tono su tono e la suola leggermente chunky, le 740 uniscono vintage vibes e comfort moderno.

La tomaia in mesh traspirante e inserti sintetici garantisce leggerezza e resistenza, mentre l’ammortizzazione integrata rende ogni passo super comodo. Il risultato? Puoi usarle in ogni situazione dal brunch in città alle lunghe passeggiate. In più costano solamente 120 euro, un prezzo piccolo per un paio di scarpe che si abbinano davvero con tutto e sono un sinonimo di fashion, anche in varianti favolose.

Non sorprende che Hailey Bieber le indossi costantemente. Queste sneakers sono la perfetta combinazione tra praticità e stile, ma soprattutto hanno conquistato tutti grazie alla loro versatilità. Si abbinano facilmente a jeans larghi, cargo pants, t-shirt oversize o blazer morbidi per un look street chic, ma anche sotto gonne midi o abiti fluidi per un contrasto sofisticato che fa girare la testa. In poche parole, le 740 non sono solo un trend passeggero. Un’icona di stile pronta a restare nel tuo guardaroba, un mix perfetto di retro, fashion e comfort quotidiano.

Accanto alle classiche versioni neutre, un’altra variante delle New Balance 740 che sta facendo impazzire le fashion‑lover è quella nella combinazione Concord/Phantom. Un mix sofisticato di colori che riesce a essere allo stesso tempo discreto e super di tendenza. Queste sneaker catturano lo sguardo grazie alle tonalità morbide, ma ricercate con il contrasto perfetto tra una base chiara e dettagli tono su tono che aggiungono profondità e stile. La silhouette resta quella iconica, ma l’accostamento di colori più raffinato le rende incredibilmente versatili.

Si prestano tanto agli outfit casual del weekend quanto agli abbinamenti fashion più curati. La tomaia in mesh e materiali tecnici non è solo bella da vedere, ma garantisce anche traspirabilità e comfort, mentre la suola con ammortizzazione integrata ti accompagna senza fatica in ogni passo. È proprio questa combinazione di look elegante eppure rilassato che rende la versione Concord/Phantom delle 740 un vero must‑have.

Se l’obiettivo è aggiungere al guardaroba un paio di sneaker che siano più di un semplice accessorio, ma un vero alleato di stile, come quelli che Hailey Bieber e le trendsetter amano sfoggiare, la variante Concord/Phantom delle New Balance 740 e le classiche New Balance 740 sono un’opzione da non lasciarsi sfuggire.

