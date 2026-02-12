Hailey Bieber osa (tantissimo) a Sydney per Cime Tempestose

Sul red carpet australiano di "Cime Tempestose", Hailey Bieber sceglie un abito in pizzo trasparente dal sapore gotico e sofisticato

Hailey Bieber osa, e lo fa senza mezze misure. A Sydney, sul red carpet della première di Cime Tempestose, la modella e imprenditrice beauty firma uno di quei momenti fashion che non si limitano a “fare notizia”, ma raccontano un posizionamento preciso, una direzione stilistica sempre più consapevole, una narrazione visiva costruita con cura. Il suo arrivo al State Theatre diventa immediatamente uno dei passaggi più commentati della serata. Non solo per l’audacia dell’abito – totalmente trasparente – ma per la coerenza profonda con l’estetica gotica, romantica e volutamente fuori dal tempo del nuovo adattamento cinematografico.

Il naked dress di Hailey Bieber: pizzo nero, lingerie a vista

Il look scelto a Sydney è un abito lungo in pizzo nero completamente sheer, ricamato all over con un disegno floreale fittissimo, quasi tridimensionale, che lavora per stratificazione visiva più che per copertura. Sotto, Hailey Bieber indossa una lingerie coordinata: reggiseno in tulle con coppe morbide e slip a vita medio-alta, entrambi rivestiti dello stesso pizzo dell’abito, così da creare un effetto di continuità visiva estremamente raffinato.

La costruzione del vestito è tutt’altro che semplice. Il bustino è strutturato attraverso cuciture verticali che accompagnano il corpo senza irrigidirlo, disegnando una silhouette aderente ma fluida. Il profondo scollo a V, incorniciato da un leggerissimo bordo in pizzo smerlato, valorizza il décolleté senza mai diventare aggressivo.

Le maniche sono uno degli elementi più interessanti dell’outfit: lunghe, trasparenti, con fondo a campana leggermente svasato e micro volant finali, che aggiungono movimento e rimandano a un’estetica quasi ottocentesca, filtrata però da una sensibilità contemporanea.

La gonna scende dritta fino al pavimento ed è suddivisa in pannelli verticali che alleggeriscono la trasparenza e accompagnano il passo. Sul retro compare una mini coda discreta, che prolunga la linea dell’abito senza trasformarlo in un vero evening gown tradizionale.

Il risultato è un naked dress portato su un piano decisamente più alto rispetto alla sua versione più immediata e provocatoria. Qui non c’è l’ostentazione fine a se stessa, ma una grammatica visiva precisa.

Hailey Bieber rinuncia volutamente a qualsiasi gioiello. L’unico elemento metallico è la fede nuziale, che diventa un dettaglio quasi narrativo dentro un look così carico di sensualità controllata. Ai piedi, sandali neri con sottilissimo cinturino alla caviglia e tacco a spillo.

Un look che dialoga con l’estetica gotica di Cime Tempestose

Il dato più interessante non è soltanto l’audacia del vestito, ma la sua coerenza con l’evento. Cime Tempestose, nella nuova versione cinematografica, lavora su un immaginario gotico, romantico, volutamente sospeso nel tempo. E la moda, in questa première australiana, diventa parte integrante della narrazione.

Nello stesso red carpet, anche Margot Robbie sceglie una silhouette fortemente ispirata al romanticismo gotico, con un abito avorio off-shoulder caratterizzato da bustier steccato, struttura a corsetto ben visibile e maniche in tulle trasparente che scivolano sulle braccia fino a una gonna a sirena morbida, stratificata e fluida.

Accanto a lei, sul tappeto blu di Sydney, Jacob Elordi interpreta un’eleganza maschile più classica, con completo blu navy dal taglio sartoriale tradizionale, camicia bianca e scarpe bianche stringate, spezzando con discrezione la solennità dell’insieme.

La nuova fase stilistica di Hailey Bieber tra naked dress e couture attitude

Hailey Bieber non è nuova al naked dress, ma negli ultimi mesi il suo modo di interpretarlo è cambiato sensibilmente. Sempre meno clubwear, sempre più couture attitude.

Basti pensare alla sua apparizione ai Grammy 2026, quando ha scelto un abito custom in jersey firmato Alaïa, disegnato da Pieter Mulier, con pannelli laterali trasparenti che scolpivano il corpo in modo architettonico. In quell’occasione, a raccontare l’attitudine più che l’abito stesso era la spilla “ICE OUT”, appuntata come unico accessorio.