Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione a Herbert e balla. Poi la gaffe

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IPA Stefano De Martino

La puntata del 15 aprile di Affari Tuoi ci ha regalato uno Stefano De Martino scatenato, pronto a ballare e lasciare il posto a Herbert Ballerina, diventato all’improvviso conduttore dello show.

Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione a Herbert Ballerina

A giocare nella puntata del 15 aprile di Affari Tuoi, Michele da Campobasso. Meccanico specializzato, il concorrente ha scelto di giocare insieme alla fidanzata Dayana. La partita è stata ricca di colpi di scena ed emozioni, ma soprattutto ha visto Stefano De Martino tornare, per una sera, ballerino.

Il conduttore infatti ha ceduto il passo ad Herbert Ballerina. “Questa è una puntata molisana”, ha dichiarato passandogli il testimone e improvvisando un balletto sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Con una giacca rosa e grande ironia, Stefano ha conquistato il pubblico, dimostrando ancora una volta il suo talento.

La partita di Michele è iniziata in discesa, con un solo pacco rosso eliminato. Dopo aver rifiutato l’offerta del Dottore da 30mila euro, il concorrente ha proseguito la sua corsa, pescando ottimi pacchi. Inaspettata la gaffe sul Milionario. Aprendo un pacco infatti Michele ha affermato “accendiamolo”, anziché “apriamolo”, utilizzando una frase iconica del programma guidato da Gerry Scotti.

De Martino si è limitato però a sorridere e ha proseguito nella gara. Rifiutata l’ennesima offerta del Dottore, Michele ha proseguito la sua corsa verso la vittoria, trovando numerosi pacchi blu. Alla fine in gioco sono rimasti ben quattro pacchi rossi e un pacco blu. Il finale è stato particolarmente emozionante con Michele che ha scelto di rifiutare un’offerta piuttosto allettante del Dottore, restando però poco dopo solo con 100 euro e 100mila euro. Alla fine però la voglia di rischiare del concorrente non è stata premiata: Michele è tornato a casa solamente con 6mila euro di Gennarino e con l’amaro in bocca per aver rifiutato l’offerta da 75mila euro.

Stefano De Martino verso Sanremo 2027

Nel frattempo Stefano De Martino si prepara ad affrontare l’avventura di Sanremo 2027. Dopo il passaggio di testimone avvenuto durante l’ultima puntata di Sanremo 2026 con Carlo Conti, il conduttore sarebbe già al lavoro per preparare la kermesse.

Se la presenza del gruppo di amici di Stasera tutto è possibile sembra ormai una certezza (soprattutto dopo le parole di Biagio Izzo), resta il nodo dei co-conduttori. In tanti sperano nella presenza di Emma Marrone e Belen Rodriguez, storiche ex del conduttore che – secondo indiscrezioni – sarebbero già state contattate per salire sul palco dell’Ariston.

“È stata un’emozione, anche un pò inaspettata, perché io sono entrato all’Ariston in maniera rocambolesca – aveva detto poco dopo l’investitura ufficiale come conduttore -. Mi sono seduto, e quando Carlo mi si è avvicinato, il suo sguardo quasi paterno e l’affetto dell’Ariston mi hanno preso un pò alla sprovvista“.Questa è la fase iniziale, dove si prepara il terreno, si prendono le prime decisioni, almeno sulle cose che hanno una gestazione più lunga. Insomma, stiamo pedalando”.