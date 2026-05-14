Affari Tuoi, Stefano De Martino a Herbert: “Hai sbagliato”. Poi si confonde

Stefano De Martino ha condotto una puntata "riflessiva" di "Affari Tuoi, tanto che si è persino confuso: come è andata

IPA Stefano De Martino

Con il pacco numero 3, a giocare nella puntata del 14 maggio 2026 di Affari Tuoi è stata Chiara del Lazio. La puntata è iniziata subito con una piccola gaffe di Herbert Ballerina, ormai un must del programma: Stefano De Martino lo ha ripreso, e i due hanno dimostrato di avere un feeling televisivo che va oltre lo show.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 14 maggio

“Hai sbagliato”, le parole di Stefano De Martino dopo aver presentato Herbert da Campobasso, che ha detto di avere una “macelleria-uccelleria”, quando invece avrebbe dovuto dire una “pasticceria-uccelleria”. La partita è iniziata in modo equilibrato, con pacchi blu e rossi: Chiara, che a settembre si sposa, nella vita fa la responsabile commerciale per un’azienda petrolifera.

Come di consueto anche per questa puntata non è mancata l’invenzione di Herbert Ballerina: “Siamo tutti smartphone dipendenti, pure chi dice no. Io ho inventato uno smartphone che si autoricarica. Gli suono la carica”. De Martino si è abbassato per confermare il “livello basso” su cui ogni tanto puntano con simpatia: è un programma leggero, l’opposto de La Ruota della Fortuna. Prima di entrare nel vivo della partita, De Martino ha poi voluto fare il suo “in bocca al lupo” a Sal Da Vinci, attualmente in gara all’Eurovision Song Contest: l’Italia è tra i Big Five, quindi vola diretta in finale.

Quanto ha vinto Chiara

Con il mantra di Stefano De Martino, Chiara è riuscita a trovare un pacco blu nel 16 della Sardegna: via 20 euro. Quando il Dottore ha proposto il cambio, ha accettato, ma senza scambiare il 3 con il 4, come ci si sarebbe aspettati: la sua decisione finale è ricaduta sul pacco numero 8. A otto pacchi dalla fine, la partita è stata in vantaggio per Chiara: quattro rossi, il pacco nero e tre blu. “La concorrente è imprevedibile, ma a noi così piacciono i concorrenti: imprevedibili”, ha detto De Martino al Dottore al telefono.

La simmetria della partita ha convinto anche il Dottore: per un tiro, l’offerta è stata di 30mila euro (come la prima). Ancora troppo bassa, tenendo conto che ci sono tanti rossi (come quello da 200mila euro) e il pacco nero che è sempre un po’ una sorpresa. Rifiutata l’offerta, Chiara è andata avanti tra gli applausi del pubblico.

Anche questa mossa è andata bene: il pacco trovato è stato quello di Gennarino. Alla fine ha accettato di spacchettare il pacco 4 (quello che le piaceva). Al suo interno, c’erano 50mila euro. Dopo alcune riflessioni sul pacco, incluso il 3 non ancora aperto, De Martino si è confuso, dimenticando l’offerta da proporre alla concorrente e scusandosi con il Dottore chiedendo di ricordagliela. “Stiamo pensando troppo stasera, non siamo abituati: il pensiero uccide l’azione”.

La situazione è andata ancora in netto vantaggio: il pacco blu rimasto è quello da 1 euro, tre pacchi rossi e quello nero. Dopo aver rifiutato il cambio proposto dal Dottore, si è giocata l’ultimo tiro a carte. Per l’ultima volta, il Dottore le ha dato la possibilità di cambiare. Nel 17 del Piemonte c’erano 200mila euro. Come da archivio, l’ultima offerta è di 22mila euro, accettata dalla concorrente, che non si è sentita di rischiare tra il pacco blu da 1 euro e quello nero. L’8 scelto era il pacco nero, dal valore di 5 euro).