Affari Tuoi, Stefano De Martino alla concorrente: “Sei la relazione più lunga che ho avuto”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Una serata che parte tra risate incontenibili e finisce con un sorriso pieno di sollievo. La puntata del 7 maggio di Affari Tuoi ha avuto tutto: leggerezza, momenti surreali e una partita capace di ribaltarsi più e più volte. A sfidare la sorte è Sara, concorrente campana dal carattere deciso, affiancata dalla sorella gemella Martina. E proprio la sua “longevità” all’interno del game show di Rai 1 Stefano De Martino fa una confessione che spiazza.

L’invenzione di Herbert Ballerina mette in crisi De Martino

Ancora prima che la partita prenda il via, è l’imprevedibilità dello show a conquistare il pubblico. Herbert Ballerina conquista la scena con una delle sue invenzioni surreali – la Ringhiera, ovvero una recinzione che ringhia ai ladri – e lo studio esplode in una risata collettiva, tanto che perfino il padrone di casa Stefano De Martino è costretto a fermarsi per qualche secondo. Il motivo? Lui stesso è piegato in due dal ridere.

Dopo di ché il gioco può avere inizio, ma i momenti divertenti non sono certo finiti nel programma di punta del preserale targato Rai. L’atmosfera si accende ancora una volta con l’ingresso in studio di Martina Miliddi, che trasforma un passaggio di gioco in un vero momento di spettacolo. Il botta e risposta con Herbert diventa subito uno degli highlight della serata e la concorrente lo dice senza giri di parole: “Sei il mio momento preferito”.

Poi arriva la battuta di De Martino, quella che fa centro. Guardando Sara e il suo lungo percorso nel programma, scherza (ma non troppo): “Sei la relazione più lunga che ho avuto”. Tra matrimoni, flirt presunti o confermati e rumor degli ultimi anni che riguardano l’aspetto sentimentale dell’ex ballerino…non possiamo che dargli ragione!

“Affari Tuoi”, cosa è successo in puntata

Ma parliamo di cosa è successo durante il gioco. La partita di Sara comincia nel migliore dei modi, con un colpo fortunato che le garantisce subito un piccolo tesoretto, gli 8mila euro del pacco Gennarino. Ma l’entusiasmo iniziale dura poco: bastano poche chiamate per vedere uscire cifre importanti (tra cui 75mila e 200mila euro) mettendo la gara su un binario tutt’altro che semplice.

Tra cambi di pacco e offerte del Dottore, la concorrente di Avellino decide di giocarsela fino in fondo. Rifiuta proposte che avrebbero messo al sicuro una cifra discreta e sceglie di rischiare, sostenuta anche dalla sorella gemella. “Non molliamo fino alla fine”, dice con determinazione, trasformando la partita in una vera prova di nervi.

Quanto ha vinto Sara

Il finale è tutto da raccontare. Dopo aver visto sfumare alcune delle cifre più alte, Sara si ritrova a giocare le ultime carte con una buona dose di sangue freddo. Ancora una volta sceglie di cambiare, fidandosi dell’intuito e – come racconta – anche dei suggerimenti ricevuti dai bambini con cui lavora.

La scelta si rivela vincente. Con una sequenza di mosse coraggiose, la concorrente riesce a restare in gioco fino all’ultimo e porta a casa un bottino importante: 38mila euro complessivi, considerando anche il bonus iniziale. Una cifra che arriva dopo una partita tutt’altro che lineare, fatta di alti e bassi, esitazioni e colpi di scena. E forse è proprio questo il bello di Affari Tuoi: non è solo questione di fortuna, ma anche di carattere.