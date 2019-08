Chi è Rebecca, la figlia di Valerio Staffelli

editato in: da

Mora, bellissima e talentuosa come papà Valerio Staffelli: Rebecca è la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia e uno dei nuovi volti televisivi.

Classe 1998, ha ereditato la bellezza dalla madre, la showgirl Matilde Zarcone, e nel corso degli anni si è trasformata in una influencer e youtuber molto conosciuta. Accanto a Valerio Staffelli invece ha imparato a condurre e a realizzare interviste, ponendo sempre le domande giuste e riuscendo a portare a casa un risultato che fa notizia. Rebecca è giovanissima, ma ha sempre aspirato a lavorare nel mondo dello spettacolo, pur continuando a studiare.

Da tempo ha un canale Youtube denominato Made in Becky in cui racconta la sua passione per la moda, pubblicando outfit e giornate di shopping per creare look strepitosi con un piccolo budget. A supportarla proprio Valerio Staffelli, che ha sempre creduto nel suo talento e spesso l’ha aiutata a montare i video destinati ai suoi follower.

Dopo il diploma Rebecca Staffelli sarebbe dovuta partire per gli Stati Uniti, ma ha deciso di rimandare i progetti di studio per dedicarsi alla carriera televisiva. Ha preso parte a diversi programmi televisivi nelle tv locali, poi è approdata su Canale Cinque nelle vesti di opinionista. L’ultimo traguardo della figlia di Valerio Staffelli è Colpo di Tacchi un nuovo programma dedicato al lato femminile dei Mondiali di Calcio 2018 che andrà in onda tutti i giorni alle 19.30 su La5.

Si tratta di una vera e propria sfida, che Rebecca è pronta a cogliere senza paura. D’altronde accanto a lei ha tutto il sostegno di cui ha bisogno. Non solo il fidanzato Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne e volto noto di Instagram, ma anche papà Valerio, che in questi anni l’ha voluta accanto a sé per realizzare diversi servizi di Striscia la Notizia.

“Le ho detto di venire con me a farmi compagnia, a fare gli appostamenti – aveva raccontato tempo fa sul sito del programma di Antonio Ricci -, a imparare l’arte della strada che è una palestra”. E ora, dopo la lunga scuola di papà Valerio, per Rebecca è arrivato il momento di spiccare il volo da sola con un programma tutto suo.

Dopo la sua prima apparizione televisiva, ora la figlia di Staffelli potrebbe tornare sul piccolo schermo come corrente della nuova edizione di Temptation Island Vip. Dopo le conferme di Alex Belli, Delia Duran e Nathalie Caldonazzo, Rebecca e il fidanzato Alessandro Basile (ex corteggiatore di Uomini e Donne) potrebbero essere una delle coppie partecipanti al reality condotto da Alessia Marcuzzi.