“Grande Fratello”, scelta la sostituta di Giulia Salemi: suo padre è famoso

Continua la rivoluzione al Grande Fratello, che da settembre vedrà nella Casa più spiata d’Italia volti noti e persone comuni. Giulia Salemi non affiancherà più Alfonso Signorini nel reality show, alla postazione tablet dove nell’ultimo anno si è destreggiata tra commenti, hastag, meme e haters. Al suo posto un’altra giovane conduttrice in carriera, con un padre molto famoso in ambito televisivo.

“Grande Fratello”, al posto di Giulia Salemi arriva Rebecca Staffelli

TvBlog anticipa che Rebecca Staffelli prenderà il posto di Giulia Salemi al Grande Fratello 2023. Sarà lei a monitorare i social network del programma durante le dirette della trasmissione. Rebecca è riuscita ad avere la meglio su Maria Sole Pollio, attrice ed influencer napoletana che dal 2017 è impegnata a Battiti Live insieme ad Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri.

Come si evince dal nome, Rebecca è la figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia, noto per la consegna del Tapiro d’oro. La ragazza si sta facendo largo da tempo nel mondo del piccolo schermo e ha già condotto diversi format. Il Grande Fratello è sicuramente un banco di prova importante nonché l’opportunità per farsi conoscere da un pubblico più vasto.

“Grande Fratello”: chi è la new entry Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli, classe 1998, è la figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, e Matilde Zarcone, ex showgirl e valletta di Buona Domenica. Becky, come la chiamano in famiglia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo qualche anno fa, quando è entrata nel cast di Diretta Mercato, trasmissione sportiva in onda su 7 Gold.

Successivamente è stata opinionista del salotto di Barbara D’Urso, che conosce Rebecca fin da bambina, e ha presentato su La 5 il programma Colpo di tacchi. In seguito è diventata una speaker di Radio 105 e in qualità di inviata dell’emittente radiofonica ha presenziato ad alcune puntate di Amici di Maria De Filippi.

Recentemente Rebecca ha condotto i live del Giffoni Festival e in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha dichiarato a proposito del suo lavoro: “Io onestamente sono felice che ci sia un cambio generazionale. Sono una nuova leva e quindi sono sempre a disposizione per nuove esperienza”.

Da cinque anni Rebecca Staffelli è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne prima di Rossella Intellicato e poi di Ludovica Valli. Attualmente lavora come influencer e produttore discografico e tre anni fa ha fatto la proposta di matrimonio alla Staffelli che, ovviamente, ha detto sì. Al momento, però, le nozze sono state rinviate a data da destinarsi.

Alessandro Basile è stato accolto subito bene nella famiglia Staffelli: l’incontro con Rebecca è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune. Lei all’epoca era impegnata con un’altra persona e quando quella relazione è finita Basile non ha perso tempo. Ha subito corteggiato la presentatrice, fino a conquistare del tutto il suo cuore.

Perché Giulia Salemi non fa più parte del “Grande Fratello”

Non è chiaro il motivo per cui Giulia Salemi non sarà più nel cast del Grande Fratello. Su Instagram l’italo-persiana non ha nascosto la sua volontà di dedicarsi ad altri progetti: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto”.