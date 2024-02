Rebecca Staffelli è uno dei volti del Grande Fratello 2023. La figlia d’arte, infatti, è stata scelta come speciale opinionista del reality show. Infatti la conduttrice televisiva ha nel programma televisivo il ruolo di esperta social, riportando, quindi, in studio e ai coinquilini il parere del mondo del web sugli ultimi avvenimenti che hanno avuto luogo nella casa più spiata d’Italia.

Fuori dallo studio televisivo, la figlia di Valerio Staffelli, sta per vivere uno dei momenti più importanti della sua vita. Infatti la conduttrice televisiva si sposerà presto con il fidanzato Alessandro Basile. Rebecca Staffelli ha, di recente, deciso di chiedere la mano al fidanzato con tanto di anello, sfidando ogni regola convenzionale.

Per Rebecca Staffelli, però, questo è un anno doppiamente fortunato perché oltre ad avere avuto quest’importante proposta lavorativa, la conduttrice radiofonica è pronta a fare il grande passo con il suo fidanzato Alessandro Basile. I due, infatti, hanno annunciato il matrimonio, durante una puntata serale del Grande Fratello 2023, in cui era ospite anche la famiglia della ragazza.

Adesso, però, Rebecca Staffelli ha fatto un passo in più chiedendo al compagno di sposarla. La conduttrice radiofonica ha raccontato questo romantico gesto con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Nel divertente filmato Rebecca Staffelli mostra ai suoi followers come ha deciso di fare la cruciale domanda al fidanzato, andando contro la regola convenzionale che vuole che sia l’uomo a fare questo romantico gesto.

Rebecca Staffelli, la romantica e divertente proposta di matrimonio al fidanzato

Rebecca Staffelli è pronta a sposarsi. La conduttrice radiofonica, infatti, ha deciso di condividere sui social network un video che la vede impegnata nel chiedere la mano al compagno. Nel dolce filmato si vede prima la ragazza che prepara il romantico gesto, prendendo un anello e una calza nera. Poi gli utenti del web possono sbirciare anche il momento in cui la conduttrice radiofonica benda il fidanzato ed effettua con lui un tragitto in macchina. Arrivati a destinazione il volto del Grande Fratello 2023 fa scendere Alessandro Basile dall’auto, prende l’anello e s’inginocchia davanti a lei, come da classico rito di matrimonio.

Nelle ultime scene del video, il fidanzato si sbenda, risponde alla proposta e abbraccia Rebecca Staffelli. La didascalia che accompagna il filmato è molto chiara: “Ha detto si. 3 anni dopo il mio ‘si’… Ora toccava a me”. La conduttrice radiofonica ha spiegato, così, che questa non è la prima proposta di matrimonio che la coppia si scambia. Alessandro Basile, infatti, l’aveva chiesta in sposa, poco prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, ma tutto era stato rimandato a causa proprio del difficile momento mondiale, come raccontato da lei stessa a Verissimo.