“Rebecca Staffelli non è piaciuta”: prime polemiche sulle scelte di Signorini al “GF”

Un Grande Fratello “rivoluzionario”, se così si può dire, quello promosso alacremente da Pier Silvio Berlusconi in questo 2023 che ha visto in scena vette di trash piuttosto alte. Il reality è iniziato un po’ sottotono e con esso, a quanto pare, anche l’esordio di Rebecca Staffelli, figlia d’arte del celebre inviato di Striscia la Notizia. Almeno stando a un’indiscrezione che in queste ore mantiene acceso il dibattito a proposito della nuova inviata social di Alfonso Signorini.

“Grande Fratello”, l’indiscrezione sul futuro di Rebecca Staffelli

Nonostante la giovane età, Rebecca Staffelli è una speaker radiofonica piuttosto navigata, con alle spalle un curriculum di tutto rispetto. E no, non solo perché è una delle tante “figlie di”. Se è vero che questo può dare una spintarella – inutile essere ipocriti – è altrettanto vero che senza un briciolo di talento o impegno non si va proprio da nessuna parte.

L’avevamo già vista in TV per volere di Maria De Filippi, che l’ha più volte accolta negli studi di Amici, ma stavolta è tutto diverso. L’esordio al Grande Fratello è stato un momento di vero “shock”, lì in prima serata su Canale 5 in uno dei programmi di punta della rete. Non se l’è cavata male la bella Rebecca ma, a quanto pare, non ha convinto proprio tutti.

C’è chi sostiene che, anzi, non avrebbe convinto neanche i “piani alti”, come riporta un tweet di Agent Beast, rigorosamente anonimo: “Arriva la conferma su Rebecca Staffelli, non è piaciuta – si legge -. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso [Signorini, ndr] è molto amico del padre”. Ovviamente si tratta solo di un’indiscrezione che mai è stata confermata (né smentita) dai diretti interessati.

Rebecca Staffelli, le parole dopo la prima puntata del “GF”

L’unica certezza, al momento, è che Rebecca Staffelli continuerà a ricoprire il suo ruolo di inviata social – strappato a Giulia Salemi che, intanto, si prepara ad approdare in Rai – anche nella seconda puntata del Grande Fratello in onda venerdì 15 settembre. Quest’anno il reality raddoppia l’appuntamento settimanale e in particolare proprio stasera sono previsti nuovi ingressi dai quali, sempre stando a un’indiscrezione, sarebbe definitivamente escluso il giornalista Giampiero Mughini.

L’emozione è inevitabile in uno studio televisivo come quello del GF e la Staffelli, in barba alle critiche, ha reagito positivamente a conclusione della prima puntata. In una storia di Instagram si è mostrata in lacrime (di gioia), ringraziando tutti per i commenti affettuosi e gli attestati di stima: “È stato uno dei risvegli più belli della mia vita – ha scritto -. Adesso si riparte con il cuore che mi scoppia e il sorriso stampato in viso”.

Il nuovo “Grande Fratello” (ancora) non convince

Al netto di critiche e indiscrezioni varie ed eventuali, l’unica certezza al momento è che forse è un tantino presto per giudicare un’edizione che potrebbe riservare delle sorprese. Sta a vedere se in positivo o in negativo, certamente.

I telespettatori sono divisi. C’è chi trova le new entry di questo GF più che azzeccate e in linea con i dettami anti-trash dell’AD di Mediaset, a cominciare dalla presenza di Cesara Buonamici in qualità di opinionista, pacata e sul pezzo. C’è chi, al contrario, rimpiange la libertà delle scorse edizioni, trovando esagerato il comportamento degli inquilini della Casa, visibilmente terrorizzati all’idea di sbagliare, anche solo con un commento. E ancora, c’è chi ha trovato vincente il coinvolgimento di volti non famosi al posto dei soliti sedicenti influencer che da anni dominavano la scena.

Questo Grande Fratello forse merita una chance. A noi, di fatto, non resta che attendere gli sviluppi di un’edizione iniziata non proprio col botto.