“Grande Fratello”, la gaffe di Cesara Buonamici

Buona la prima per Cesara Buonamici? Non proprio. O almeno, la prima puntata del Grande Fratello, andata in onda l’11 settembre 2023 su Canale5, è stata senza dubbio all’insegna della novità. E persino di una gaffe. Al fianco di Alfonso Signorini, ormai conduttore per eccellenza del reality di Mediaset, la Buonamici ha cercato di inserirsi nelle dinamiche televisive. Riuscendoci solo a metà (e spoilerando l’esistenza del tugurio).

Grande Fratello al via con una gaffe di Cesara Buonamici

Cosa sarebbe un reality show senza gaffe? La prima esperienza da opinionista di Cesara Buonamici al Grande Fratello è destinata a entrare nella storia, un po’ come è accaduto anche a Orietta Berti. Nel corso della prima puntata, infatti, si è lasciata “scappare” un piccolo segreto riguardo all’esistenza del tugurio. “Ci sono altre mamme e papà nel tugurio”, ha detto l’opinionista. Sì, certo: i ritmi televisivi dei reality sono molto lunghi e veloci. Pertanto, è perfettamente normale faticare un po’ a seguire il flusso.

Ovviamente, la gaffe non è passata inosservata. Gli inquilini in Casa – bandita la parola Vipponi, a proposito – il pubblico e gli utenti sui social si sono subito incuriositi. E la reazione di Alfonso Signorini? Ormai abituato da tempo ai reality show, il conduttore non ha fatto (quasi) una piega, ma è corso ai ripari. “Cesara, hai fatto uno spoiler. Hai rivelato ai concorrenti l’esistenza del tugurio”.

Così, i giochi si sono chiusi ancor prima di iniziare effettivamente a giocare. “Come rivelato da Cesara, ci sono alcuni inquilini nel tugurio”, ha poi spiegato Signorini ai concorrenti in Casa. Un annuncio, però, che non ha più avuto lo stesso “sapore”. Il tugurio è un simbolo del Grande Fratello.

I concorrenti del Grande Fratello nel tugurio

Quali sono i concorrenti che, prima di entrare in Casa, sono andati nel tugurio? Tre nomi: Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas, Beatrice Luzzi, attrice e regista, e Marco Fortunati, uno dei concorrenti Nip, originario di Bologna e maestro di sci, istruttore di kite e tassista.

Come è andata la prima puntata del Grande Fratello

“Quest’anno abbiamo voluto persone e non personaggi”. La prima puntata del Grande Fratello si è aperta con un cambiamento netto rispetto al passato. “Persone che avessero un vissuto da raccontarci, hanno una storia da raccontare, persone che potessero emozionarci con la loro normalità che condividono insieme a noi”. Al via, dunque, l’esperimento Vip/Nip: con questa promessa, Signorini ha tenuto fede così all’impegno richiesto da Pier Silvio Berlusconi. Niente trash, in alcun modo.

Va segnalato, però, un fuori programma non propriamente in linea con quanto promesso. Durante l’ingresso di Giselda Torresan – operaia Nip – c’è stato un momento decisamente fuori luogo. Ci riferiamo al gesto volgare ripreso dalla telecamera durante i saluti dei colleghi. Cosa ne penserà Pier Silvio? Signorini e Buonamici non hanno fatto una piega, e magari sul momento non se ne sono nemmeno accorti. Insomma, un inizio non privo di eccessi, possiamo dirlo? Intanto, però, la seconda puntata è prevista per venerdì 15 settembre: si parte subito con il doppio appuntamento. Una mossa giusta? Vedremo.