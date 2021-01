Che fine ha fatto Michela Rocco di Torrepadula, ex moglie di Enrico Mentana

editato in: da

Modella, attrice di successo ed ex moglie di Enrico Mentana: dopo l’addio al giornalista Michela Rocco di Torrepadula ha iniziato un nuovo capitolo della sua esistenza. Classe 1970, originaria di Udine, è diventata famosa nel 1987 per aver vinto Miss Italia. Michela in realtà si classificò seconda, ma le venne concessa la vittoria dopo l’esclusone di Mirca Viola.

Elegante e bellissima, l’anno successivo la Rocco di Torrepadula trionfò a Miss Europa. In quegli stessi anni iniziò la sua carriera nel mondo della tv, con programmi cult come Il processo del lunedì e Tappeto volante. Negli anni Novanta divenne la protagonista di numerose fiction, da I ragazzi del muretto a Linda e il Brigadiere, sino a Incantesimo e Un posto al sole. L’ultimo programma risale al 2012: si tratta di Ti ci porto io, show culinario condotto insieme a Gianfranco Vissani su La7. Da allora Michela si è allontanata dalla televisione per dedicarsi ai suoi affetti e ad altre passioni.

Una scelta arrivata in coincidenza con il divorzio da Enrico Mentana. Un amore, quello fra il giornalista e la modella, durato circa dieci anni e coronato dalla nascita di due figli: Giulia e Vittorio. Per tantissimo tempo Enrico e Michela hanno formato una delle coppie più belle e invidiate del mondo dello spettacolo, dalle nozze nel 2002 sino all’addio, arrivato nel 2013. Un divorzio doloroso, raccontato anche dalla stessa Rocco di Torrepadula.

“Il peggior nemico lo troverete tra le persone che frequentano la vostra famiglia – aveva scritto tempo fa su Twitter, parlando di un tradimento -. Sono a conoscenza delle vostre dinamiche, punti deboli…si insinuano come serpi velenose e al momento opportuno, pungono e avvelenano”. Momenti difficili che oggi Michela sembra aver finalmente superato. L’attrice e modella sembra serena e ha voltato pagina dopo l’addio a Enrico Mentana. Nel suo cuore, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un nuovo amore: si tratta di un imprenditore che gestisce una grande azienda del settore agroalimentare. Anche l’ex marito è di nuovo felice: accanto al giornalista infatti da alcuni anni c’è la compagna e collega Francesca Fagnani.

“Io ed Enrico conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità – aveva raccontato qualche tempo fa la giornalista -. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna”.