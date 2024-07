Palinsesti La7 2024-2025, arriva Flavio Insinna, Mentana confermato fino al 2026

Fonte: Getty Images Flavio Insinna

Prima fra tutte le emittenti televisive, La7 ha presentato i palinsesti 2024-2025. Sono tre le grandi novità della prossima stagione, ha sottolineato Urbano Cairo in conferenza stampa: l’arrivo di Flavio Insinna, Alessandro Barbero con un suo programma originale e la conferma fino al 2026 di Enrico Mentana.

Palinsesti La7 2024-2025: novità

Quella del 2023-2024 è stata la stagione migliore di sempre, ci tiene a sottolineare Urbano Cairo, editore di La7 dal 2013, con il 5,8% di share (+18%) e 1.142.000 di spettatori medi, classificandosi come terza Rete in prime time.

Un successo che spera di replicare anche per il 2024-2025, per questo ha rafforzato la squadra con un nome eccellente, qual è quello di Flavio Insinna. Il mito capitano Anceschi della serie Don Matteo, nonché presentatore di programmi Rai seguitissimi come Affari Tuoi e L’eredità.

Dopo essere stato inseguito per anni, finalmente La7 è riuscita ad averlo in squadra. Insinna condurrà dal prossimo 7 ottobre un game show, da lunedì al sabato, che andrà in onda nella fascia oraria che precede il telegiornale, dalle 18.35 alle 19.55. Il suo programma s’ispira a Family Feud che è una sfida tra famiglie nel rispondere alle domande, ma il formato è in fase di lavorazione, perché “Flavio ha bisogno del vestito giusto”, spiega Andrea Salerno, direttore della Rete Cairo Communication e amico del presentatore.

Sul successo di questo show l’aspettativa è alta, anche se non sono stati svelati obiettivi numerici, perché in questo casi la “scaramanzia è d’obbligo“, ha precisato Cairo. Ma sappiamo che Insinna non ha l’esclusiva con La7, come non ce l’aveva con la Rai, dunque potrebbe tranquillamente ricomparire in qualche serie cult che lo ha reso famoso e amato dal grande pubblico televisivo. Su questo però non c’è nessuna indiscrezione al momento.

La seconda novità riguarda Alessandro Barbero che, dopo il successo di In viaggio con Barbero, tornerà su La7 nella prossima stagione con un nuovo appuntamento settimanale dal titolo, Barbero risponde. Saranno in tutto 26 puntate, da 30 minuti ciascuna, che andranno in onda in seconda serata. Lo storico più amato della tv risponderà a delle domande di storia o di attualità che gli verranno fatte via mail, via video, via sms o anche da alcuni ospiti da lui in studio.

In aggiornamento