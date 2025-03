Amici, Dandy lascia il talent a un passo dal Serale: “Non lo accetto”

Il Serale di Amici è alle porte. Provate a immaginare l’adrenalina dei ragazzi protagonisti: sono giovani, desiderano farsi conoscere, vogliono vivere del proprio talento e della propria passione. Una prima serata su Canale 5 dopo lunghi mesi di lezioni, prove, sfide è il coronamento di un sogno, il primo passo verso un futuro roseo (si spera). Adesso provate a immaginare come si possa sentire un ragazzo di poco più di 20 anni che vede strapparsi via dalle mani questo sogno. È quanto successo a Dandy, uno degli allievi finalisti più promettenti di questa edizione, costretto a lasciare il talent a un passo dal Serale.

Perché Dandy ha dovuto lasciare Amici a un passo dal Serale

Le lacrime di Dandy Cipriano che i telespettatori hanno visto nel pomeridiano andato in onda giovedì 20 marzo dicono tutto. In quelle lacrime c’è l’amarezza per dover lasciare un programma – un vero e proprio progetto, in fondo – sul quale ha speso energie, impegno, dedizione in vista di una prima serata importante su una rete come Canale 5 e della tanto ambita vittoria. Vincere Amici non è tutto e lo sappiamo bene, ma per un giovane come lui può significare molto. Non neghiamolo: Amici – a prescindere dal posizionamento finale – è un ottimo trampolino di lancio per molti talenti.

Dandy è un ragazzo di appena 22 anni e in un batter d’occhio, pronto a portare la sua danza sul palco del Serale che va in onda a partire dal 22 marzo, si è visto strappare questa possibilità dalle mani. Incredulo, arrabbiato e anche deluso, non ha potuto trattenere le lacrime alla notizia ricevuta dalla produzione. “Mancano pochi giorni alla prima puntata del Serale e Dandy riceve una comunicazione”, si legge in una prima slide, poi la notizia: “Dandy ha un problema fisico che non gli permette di affrontare il Serale”.

La reazione di Dandy tra lacrime e belle parole

Il danzatore hip hop, entrato in corsa a novembre grazie a una sfida con l’allieva Rebecca, era diventato una delle punte di diamante della squadra di Deborah Lettieri. E la sua reazione, com’è ovvio, è stata molto dolorosa: “Non lo accetto“, “Non può essere, non è reale”, ha detto ai suoi compagni di viaggio tra le lacrime.

Poi, però, ha voluto dedicare un messaggio a chi lo ha accompagnato in questo percorso, in questi mesi che sono stati preziosi per lui, nonostante fosse già un ballerino e coreografo conosciuto nel suo ambiente. “Volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qua, tutto lo staff, partendo da tutte le persone. Autori, redazione, produzione, fonici, costumisti, sartoria. Chi ci guarda, chi ci dice di fare il cambio batterie, chi ci controlla 24 ore su 24. I professori, i professionisti, coreografi, il direttore artistico, tutti i ballerini professionisti del Serale. Ringrazio tutti i compagni. Grazie, veramente. Ciao scuola, grazie di tutto, è stato bello“.

Non è stato specificato quale sia il problema di salute grave al punto da costringerlo ad abbandonare immediatamente la Scuola. In molti, intanto, si chiedono quale sarà il destino di Dandy. In casi del genere, già capitati anche a un passo dal Serale, Maria De Filippi ha dato ad altri allievi la possibilità di tornare di diritto nell’edizione successiva, così da avere una seconda possibilità. Su Dandy, però, non è stata data alcuna comunicazione in merito.