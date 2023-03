Jennifer Lopez posa nuda a 53 anni: ha solo le scarpe

Fonte: IPA Jennifer Lopez, splendida senza veli a 53 anni

Cinquantatré anni e non dimostrali: per Jennifer Lopez il tempo sembra davvero essersi fermato e la pop star latina lo ha dimostrato in una serie di scatti senza veli da far invidia alle giovanissime di cui, non a caso, è tutt’oggi icona.

Le foto in questione sono legate alla campagna pubblicitaria della sua nuova linea di scarpe per la quale Jen, con grande classe, ha deciso letteralmente di mettersi a nudo… e non per la prima volta!

Jennifer Lopez senza veli a 53 anni: oltre le scarpe… nulla

Oltre ad essere una cantante e un’attrice, Jennifer Lopez di mestiere è anche un’imprenditrice. Dopo diverse collaborazioni con marchi di intimo, la produzione di una serie di profumi che portano il suo nome e brand beauty per la cura del viso e del corpo di sua proprietà, la pop star ha di recente lanciato la propria linea di scarpe in collaborazione con un noto marchio di calzature.

La linea, che nei giorni scorsi è stata celebrata con un party dove Ben Affleck è stato il grande assente (per motivi lavorativi…), vede ovviamente Jen anche come volto della campagna pubblicitaria.

In alcuni scatti promozionali diramati sui social, la Lopez è stata immortalata senza veli in tutto il suo splendore, con in mano un paio di sandali stringati e una pettinatura decisamente sbarazzina che ricorda quella dell’eroina manga Sailor Moon.

Jennifer Lopez senza veli: il segreto del suo corpo perfetto

Non è la prima volta che JLo mostra il proprio corpo con grande eleganza e senza nessuna remora. Già lo scorso anno, nel giorno del compleanno, l’atto-cantante ha condiviso – sempre sui social – un video per auto-celebrarsi che, tra le tante, includeva anche un’immagine in cui aveva posato nuda per la sua linea di cura del corpo.

A Natale scorso si è poi mostrata nuovamente senza veli per la promozione del suo beauty brand. Ma quali sono i segreti di bellezza di JLo? La star in più occasione ne ha parlato all’interno della sua amatissima newsletter e in diverse interviste, sottolineando quanto sia importante lavorare per sentirsi bene (in primis) con se stesse a ogni età.

Prima di tutto, per JLo è fondamentale dormire almeno per otto ore a notte. “Ho scoperto che il sonno è uno dei segreti di bellezza più sottovalutato in circolazione” ha affermato. Di certo, oltre al sonno, anche la totale assenza di alcol, fumo e di caffeina nella sua alimentazione fa la differenza, insieme a una rigida dieta bilanciata completamente priva di zuccheri raffinati.

Contro l’invecchiamento della pelle, pare che il segreto di JLo sia quello di bere moltissimo tè allo zenzero con il limone che la aiuta anche mantenere il suo ventre piatto. Fondamentale, sempre per contrastare l’invecchiamento, l’utilizzo quotidiano di una buona crema solare.

Come l’alimentazione, anche il piano di allenamento di Jennifer Lopez è estremamente rigido e a quanto pare l’esercizio a cui si devono i suoi glutei da favola è quello dell’ornitorinco: una sorta di camminata avanti e indietro in posizione di squat.

In più occasioni, inoltre, Jennifer Lopez ha ripetuto che per lei la bellezza proviene da dentro: “Credo fermamente nella meditazione. Quando siamo felici e proviamo gioia e amore, irradiamo bellezza”.