JLo, look da Principessa Guerriera per il lancio della sua linea di scarpe (senza Ben)

Cantante, attrice, madre moglie e anche imprenditrice: Jennifer Lopez sembra essere una e centomila. Dopo aver passato diverse settimane a promuovere il film di cui è anche produttrice e visibile su Amazon Video, Un matrimonio esplosivo, in queste ore è stata la protagonista assoluta del party di lancio della sua nuova linea di scarpe.

Per l’occasione, come spesso capita, la pop star latina ha sfoggiato un look impeccabile da Principessa Guerriera che ovviamente è stato super apprezzato dai suoi fan.

JLo Principessa Guerriera: il look per il party della sua linea di scarpe

Color argento metallizzato argento con corpetto monospalla, schiena nuda, cut-out sul fianco e pannelli trasparenti, il tutto impreziosito da una gonna plissettata e morbidissima con ampi spacchi laterali: con questo abito che ricorda un po’ quello di una Principessa Guerriera Jennifer Lopez si è presentata al lancio della sua collezione di scarpe per il brand Revolve.

La pop star, che come copri abito ha optato per un voluminoso pellicciotto ecologico grigio scuro, ha reso ancor più impeccabile e “agguerrito” il suo outfit con maxi-orecchini pendenti in oro e il classico make-up glow che da sempre la caratterizza.

Inutile dire che, nonostante la bellezza del vestito, le protagoniste del look sono state le scarpe: un paio di mules dal tacco vertiginoso sempre in argento, fiore all’occhiello della collezione appena lanciata che in tutto è composta da tredici paia di calzature (tra sandali e stivali gioiello) che rappresentano alla perfezione lo stile e il gusto di Jen e che hanno un prezzo alquanto abbordabile.

La festa per il lancio della collezione si è tenuta a Los Angeles e diversi vip erano presenti all’evento ma nonostante la serata sia andata a gonfie vele, in molti non hanno potuto fare a meno di notare una grande assenza: quella Ben Affleck.

JLo, perché Ben Affleck era assente al party per la sua collezione di scarpe

L’assenza di Ben Affleck al party lancio della collezione di scarpe della moglie Jennifer Lopez si è fatta sentire e già diverse malelingue hanno provato a mettere in giro (per l’ennesima volta) la voce di una presunta crisi tra i due.

In realtà, Ben era un assente più che giustificato in quanto impegnato alla premiere del suo ultimo film da regista (e protagonista) Air – La storia del grande salto in cui ha diretto, tra gli, altri anche il grande amico e collega Matt Damon.

Per quanto riguarda il matrimonio con Jennifer Lopez, le cose tra i due non potrebbero andare meglio. La coppia, infatti, pare che abbia anche di recente trovato una nuova casa da acquistare che potrebbe divenne a brevissimo il loro (gigantesco) nido d’amore.

Si tratta di una reggia extra lusso di tre piani con diverse stanze da letto, una guest house e diversi altri lussi disseminati su un terreno di 11 ettari.

Il valore della proprietà, che tra l’altro si trova davvero molto vicina a casa della ex di Ben Jennifer Garner, è di circa 63 milioni di dollari ma sembra proprio che la coppia – dopo tante ricerche – si sia innamorata di questa meravigliosa villa e sia in procinto di trasferircisi.

Con loro, ovviamente, abiterebbero anche i cinque figli nati dai precedenti matrimoni ma che ad oggi fanno parte di una grande famiglia allargata e, speriamo, felice.