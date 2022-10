Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Lei non è felice”. La crisi e l’allontanamento

Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero vivendo una crisi profonda, tanto che l’attore sarebbe andato via di casa. La loro storia d’amore è stata invidiata da tutto il mondo, ma non è oro tutto quel che luccica stando alle indiscrezioni che circolano in America. Ormai è passato qualche mese da quando hanno proferito il loro “Sì” dopo vent’anni d’amore. Me nella coppia si sarebbero insinuati dei problemi che li hanno condotti – di già – alla crisi e addirittura a un allontanamento momentaneo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi: cosa sappiamo

Luna di miele in Europa, vacanze e viaggi in relax, matrimonio a dir poco da sogno: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno dimostrato che l’amore può tutto, anche a distanza di vent’anni. Ma è davvero così? Da tempo circolano delle voci che li vedrebbero prossimi alla crisi, tanto che hanno dovuto prendere delle decisioni difficili. Il media americano Radar Online, infatti, ha dato una versione dei fatti che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto i fan della coppia.

Per smentire la crisi, Lopez e Affleck si sarebbero mostrati insieme in pubblico, a Beverly Hills, per un brunch domenicale. Ma la realtà è un’altra: secondo i giornali, avrebbe addirittura sfoggiato un “sorriso tirato”, perché non è davvero felice. Nelle foto ottenute dal Daily Mail, la coppia ha posato in modo perfetto, ed è corsa ai ripari per spazzare via le speculazioni sui “problemi in paradiso“.

I problemi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

“Sta tentando di eliminare le sue cattive abitudini“. Sarebbe questo il fulcro della crisi secondo Radar Online. Ma c’è anche chi dice che “Affleck non sapeva in cosa si stesse cacciando“, come a voler sottolineare una presunta incompatibilità. Un aspetto che viene anche supportato da alcune tesi: “Ben non pulisce mai, il che irrita a morte Jennifer”. Tuttavia queste sarebbero quisquilie, perché i vizi dell’attore potrebbero rappresentare un grosso ostacolo.

“Jennifer odia il fumo. Ben ha promesso di smettere, ma le lamentele lo stanno spingendo a fumare ancor di più”. Inoltre, sono stati spesso protagonisti di forti liti, in cui la Lopez ha puntato il dito contro il marito. Tutto ciò li ha condotti a prendere delle decisioni difficili, come l’allontanamento di cui si sta molto discutendo.

Ben Affleck ha lasciato la villa in cui vive con Jennifer Lopez

Alcune fonti vicine alla coppia hanno spiegato che i problemi sono dovuti alla routine della vita coniugale. La Lopez e Affleck condividono una villa a Los Angeles, in cui abitano insieme ai figli: vicini di casa dell’ex moglie dell’attore, Jennifer Garner, per il momento ci sarebbe un ulteriore sviluppo della vicenda.

“La coppia non smette mai di litigare. Prima del matrimonio, Jennifer ha mentito: ha finto di essere perfetta e rilassata. Ben invece era accecato dall’amore, tanto da non vedere la realtà dei fatti”. Tra l’altro, la Lopez prenderebbe spesso delle decisioni familiari senza consultare il marito. L’attrito li avrebbe dunque portati alla scelta di allontanarsi. In ogni caso, per ora nulla è certo: si parla di indiscrezioni, di voci, e dunque di fonti non confermate dai portavoce.