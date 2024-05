Problemi in vista per Jennifer Lopez e Ben Affleck, che starebbero attraversando una crisi profonda. La coppia, che è riuscita a coronare il sogno d’amore a vent’anni dalla loro prima relazione e dopo aver annullato l’organizzazione del primo matrimonio, ha trascorso del tempo da “separati”. Ma fonti dall’America assicurano: almeno per il momento, non si parla di divorzio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la verità sul divorzio

Hanno fatto sognare l’America e il mondo intero per ben due volte. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono una di quelle coppie difficili da dimenticare (ed è impossibile non innamorarsi di loro): bellissimi, affiatatissimi. Negli ultimi giorni, però, TMZ ha lanciato un’indiscrezione pesante: la coppia sarebbe sul punto di… scoppiare. Ma le voci sul divorzio sono state in parte “smentite” da una fonte a US Weekly.

“Hanno iniziato ad avere problemi qualche mese fa quando Jen aveva iniziato ad aumentare gli impegni di lavoro e a prepararsi per il suo tour”. Tour che, tra l’altro, non sta andando bene come previsto: la Lopez ha dovuto effettuare un restyling per aumentare la vendita dei biglietti, e diverse date sono state annullate. “Jen è molto concentrata sul lavoro”, ha riportato la fonte. “Sono su due strade completamente diverse per la maggior parte del tempo”.

Ma le fonti sono in parti contrastanti. Da una parte, la Lopez ha scelto di esaminare una nuova casa a Los Angeles, un nuovo investimento immobiliare. Dall’altra, Ben Affleck ha soggiornato in un posto diverso dal nido d’amore che hanno faticosamente ricercato negli anni. Un altro insider conferma che non hanno intenzione di separarsi al momento, mentre un terzo afferma che Jennifer e Ben stanno comunque “lavorando sulla loro relazione“.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi

Tutto è nato da un’indiscrezione lanciata da TMZ. “La scritta è sul muro: è finita. Sono diretti al divorzio – e per una volta, Ben non è da biasimare. Adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ben si è già trasferito e probabilmente dovranno vendere la casa dei sogni che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare”. Una fonte anonima ha gettato un’ombra funesta su una delle coppie che, negli ultimi anni, ci ha ricordato che esistono quei “giri immensi” in cui l’amore ritorna ed è più forte di prima.

Ed è forse per questo motivo che le voci sul divorzio hanno colpito i tanti fan della Lopez e di Affleck. Questa, però, non è la prima volta che si parla di crisi. Già nell’ottobre del 2022, la coppia ha dovuto fare i conti con l’infelicità. Il fulcro della crisi, all’epoca, era Affleck: “Sta tentando di eliminare le sue cattive abitudini. Affleck non sapeva in cosa si stesse cacciando. Ben non pulisce mai, il che irrita a morte Jennifer. Tuttavia queste sarebbero quisquilie, perché i vizi dell’attore potrebbero rappresentare un grosso ostacolo”. E adesso la speranza è che la coppia possa ritrovare il proprio equilibrio.