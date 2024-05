Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Pronti al divorzio, lui ha lasciato casa”

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Lopez pronti al divorzio

Che l’idillio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sia già finito? È da qualche settimana che i due non si mostrano insieme ma è facile pensare che sia per via dei rispettivi impegni. Ben è al lavoro sul set del film The Accountant 2, tanto per citare un esempio. Eppure una fonte molto vicina alla coppia avrebbe rivelato a InTouch qualcosa di inaspettato: i Bennifer non trascorrono solo meno tempo insieme, ma sarebbero a un passo dal divorzio. Si infrange il sogno di chi, vedendoli ricongiungersi dopo eoni, aveva cominciato a credere di nuovo al vero amore.

Jennifer Lopez e Ben Affleck a un passo dal divorzio

Quel che ha colpito delle dichiarazioni (anonime, ovviamente) dell’insider a InTouch non è soltanto la certezza del divorzio, ma anche l’imminenza dello stesso. Stando a quanto riporta il sito, le voci sulla separazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck circolate in tempi non sospetti corrisponderebbero a verità e sarebbero frutto di ultimi mesi complicati, durante i quali la coppia si sarebbe resa conto di non riuscire ad andare avanti.

“La scritta è sul muro: è finita. Sono diretti al divorzio – e per una volta, [Ben] non è da biasimare!”, si legge. “Adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ben si è già trasferito e probabilmente dovranno vendere la casa dei sogni che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare”, aggiunge la fonte anonima. Tutto finito, dunque, per gli stessi identici problemi che li avevano portati a separarsi già vent’anni fa, spezzando i cuori dei moltissimi fan che li avevano innalzati su un piedistallo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sempre più distanti

Nessuno è perfetto, neanche due star come Jennifer Lopez e Ben Affleck. La loro storia d’amore ne è la piena dimostrazione, tra alti e bassi piuttosto consistenti – pensiamo ai problemi dell’attore con l’alcol o ai capricci da diva della popstar latina – che presto ne hanno provocato un allontanamento, sfociato infine nel divorzio. Sembra che lo schema si stia ripetendo a distanza di neanche due anni dalle loro seconde nozze, un momento che ha fatto sognare moltissimi fan entusiasti per la loro riconciliazione.

All’ombra di baci infuocati e red carpet scintillanti (a eccezione del MET Gala in cui J.Lo era da sola) si è sempre stagliato un ostacolo: un diverso approccio ai riflettori, nel caso di J.Lo totalmente libero e in quello di Affleck piuttosto conflittuale. L’attore non ha mai voluto vivere una relazione social ma, come lui stesso ha spiegato nel documentario (flop) della moglie – The Greatest Love Story Never Told -: “Tornando insieme, ho detto: ‘Ascolta, una delle cose che non voglio è una relazione sui social media’. Poi ho capito che non è giusto chiedere. È un po’ come se sposassi il capitano di una barca e dicessi: ‘Beh, non voglio l’acqua’. Stiamo cercando di imparare a scendere a compromessi“.

Secondo la fonte interpellata da InTouch, però, non ci sarebbero riusciti: “Sfortunatamente, il compromesso si è rivelato più difficile di quanto pensasse la coppia. Hanno aspettato quasi due decenni per tornare insieme, ma alla fine non sono riusciti a far funzionare le cose. Entrambi hanno affermato di essere maturati e di aver imparato dai propri errori, ma alcuni dei problemi più grandi che li hanno divisi la prima volta sono rimasti gli stessi”.