Coppia scoppiata? Manca ancora la conferma ufficiale, ma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck il matrimonio sembrerebbe finito da mesi, secondo quanto riportato dalle ultime notizie oltreoceano. Le voci sulla rottura ormai si rincorrono da mesi, e a maggio hanno raggiunto il culmine, rimandando un ritratto ben diverso della coppia felice. La coppia ha anche fatto del suo meglio per mostrarsi uniti, ma non ci sarebbero speranze di rivederli come un tempo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, da quanto tempo è finito il matrimonio

Chi non ha mai sognato di riprovarci con un vecchio amore? Non si sa dove portano le strade del destino, e spesso le minestre riscaldate non sono una buona idea, ma l’amore ritrovato di Jennifer Lopez e Ben Affleck ci ha fatto sperare in quegli amori che fanno giri immensi e poi ritornano. Ma senza un lieto fine, sembrerebbe. Come riporta Page Six, il matrimonio sarebbe finito da mesi, esattamente nel mese di marzo.

Tuttavia, nonostante l’amore non proceda più a gonfie vele come un tempo, Affleck sarebbe “molto protettivo nei confronti di Jennifer”. Come è iniziata l’indiscrezione sulla crisi? Dopo la presenza solitaria di Jennifer Lopez al Met Gala, di cui quest’anno è stata co-presidente, ed è stata da sola anche sul red carpet di Atlas, il nuovo film distribuito sulla piattaforma streaming Netflix. Ad aggiungere benzina sul fuoco un like sospetto dell’artista (che ha annullato il tour) a un post su Instagram sulle relazioni tossiche. Il post recitava: “Non puoi costruire una relazione con qualcuno che è disconnesso da se stesso”.

La crisi e i motivi dell’allontanamento

Jennifer Lopez ha annunciato una pausa dai suoi impegni con l’annullamento del tour This is me… Live. La notizia, dobbiamo dirlo, non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, tutt’altro. Perché da tempo si è parlato di flop per la vendita dei biglietti, tanto che, in prima battuta, sono state cancellate alcune date e il tour ha subito un restyling, per poi essere messo da parte. “Deve stare con la sua famiglia e i suoi amici più cari”, ha detto una fonte. E la Lopez: “Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso”, ha scritto nella newsletter On the J.Lo. “Non lo farei se non lo ritenessi assolutamente necessario”.

Il tutto, ovviamente, durante il periodo clou delle indiscrezioni relative alla crisi nerissima con Ben Affleck. Nei mesi, nessun portavoce ha smentito o confermato i rumor. Una volontà che, in effetti, fa riflettere: ormai vediamo la coppia raramente insieme, e quando lo è, è evidente che manchi l’affinità, quel feeling di prima. La Lopez ha scelto, come di consueto, l’Italia per le vacanze estive, ma senza Affleck al suo fianco. Stando alle ultime notizie in merito, Affleck avrebbe già traslocato dalla villa da 60 milioni di dollari, proprio mentre la Lopez era via. La ricerca di quella casa, il nido d’amore, il luogo dove diventare una famiglia allargata a tutti gli effetti, è ora teatro della fine di una delle storie più belle di Hollywood. E l’abitazione è stata messa in vendita.