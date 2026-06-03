Casa a prima vista, Ida Di Filippo si sposa: chi è il futuro marito

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IPA Ida Di Filippo, chi è Pietro Albano

Sa meglio di chiunque che il posto giusto, quando arriva, si riconosce subito. E non solo in fatto di case: Ida Di Filippo, l’agente immobiliare più amata di Casa a prima vista, si sposa.

E mentre tutti conoscono lei e i suoi infallibili colleghi, il suo compagno è rimasto sempre lontano dalle telecamere e dai social del gossip. Si chiama Pietro Albano e, a settembre, diventerà suo marito.

Chi è Pietro Albano

Pietro Albano è nato nel 1990 e nella vita lavora come infermiere. Dal 2014 è il compagno di Ida Di Filippo, con cui condivide radici del sud e una storia d’amore che dura ormai da oltre dodici anni.

Pietro lavora all’ospedale Niguarda di Milano: una scelta, quella di spostarsi nel capoluogo lombardo che ha cambiato la traiettoria di entrambi. Perché è stata proprio quella svolta professionale a portare Ida a lasciare il Sud per seguirlo nella sua nuova avventura lavorativa.

Lei stessa ha raccontato: “È stato il primo vero bivio della mia vita. Stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano”. Una scommessa vinta su tutti i fronti: la carriera televisiva è arrivata anche grazie a quel trasferimento, e l’amore non ha fatto che crescere.

Pietro non è un personaggio pubblico, non ama apparire, ma sui social condivide la sua vita con grande naturalezza: viaggi, vacanze, serate in locali esclusivi in un profilo discreto ma vivace. E con un senso dell’organizzazione che, evidentemente, non si limita al lavoro in corsia.

Ida Di Filippo, il matrimonio con Pietro

Ida ha ricevuto la proposta di matrimonio nel 2025, durante una gita in barca davanti ai Faraglioni di Capri. Pietro ha riproposto la celebre scena del Titanic: Ida con le braccia aperte verso il mare, lui che nel frattempo tira fuori dalla tasca la scatoletta con l’anello. Quando lei si è voltata, lo ha trovato già inginocchiato e pronto a sorprenderla.

Ida ha poi raccontato quanto fosse incredula di fronte a quel gesto: nonostante qualche battuta lanciata nel tempo sulla possibilità di sposarsi, non si aspettava davvero che Pietro facesse il grande passo in quel modo. Un uomo riservato, che però sa quando è il momento di stupire.

Il matrimonio, previsto per settembre 2026, li riporta al Sud, dove possono festeggiare riassaporando le loro origini anche grazie alla vicinanza del mare, che è filo conduttore indispensabile della loro cerimonia.

Sposarsi al Sud, tra i profumi e i colori di casa, è una scelta che dice molto di una coppia che non ha mai dimenticato da dove viene, nonostante gli anni milanesi e i riflettori.

I preparativi sono ovviamente già in corso, tra qualche divergenza di vedute su fiori e lista degli invitati, cose che capitano quando si deve organizzare una giornata così importante.

All’evento sono attesi circa 200 invitati, tra cui, ovviamente, anche Gianluca Torre e Mariana D’Amico, colleghi e amici stretti di Ida nel programma, che sembra avranno un ruolo molto speciale. Del resto, chi meglio di Ida conosce il valore di trovare il posto giusto: che sia una casa o, finalmente, l’altare.