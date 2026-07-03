Aurora Ramazzotti, quante sorelle e fratelli ha

Aurora Ramazzotti è la sorella maggiore di quattro ragazzi: ecco chi sono e perché il loro legame emoziona il pubblico da anni

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti

Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha conquistato ancora di più il pubblico raccontando, con spontaneità e ironia, la sua quotidianità fatta di famiglia, lavoro e piccoli momenti di vita reale. Ma c’è un aspetto della sua sfera privata che continua a incuriosire i fan: il rapporto con i suoi fratelli. Nata dall’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora è oggi la sorella maggiore di quattro ragazzi, cresciuti in una famiglia allargata che, negli anni, ha saputo trasformare la complessità in uno dei suoi punti di forza.

Aurora Ramazzotti e i suoi fratelli

Crescere come figlia di due volti amatissimi dello spettacolo italiano non è mai semplice, soprattutto quando la propria vita si intreccia con quella di una famiglia che, negli anni, si allarga sempre di più. Eppure Aurora Ramazzotti ha dimostrato che i legami non si misurano con gli alberi genealogici, ma con l’affetto che si costruisce giorno dopo giorno. Oggi è la sorella maggiore di quattro fratelli, nati dalle successive relazioni dei suoi genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e il rapporto che li unisce è diventato uno degli aspetti più belli e autentici della sua vita.

Per molti anni Aurora è stata figlia unica, una condizione che ha vissuto fino all’adolescenza, quando l’arrivo della prima sorella ha cambiato completamente il suo modo di guardare alla famiglia. Nel 2011 è nata Raffaela Ramazzotti, la primogenita avuta da Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli. Quella nascita ha rappresentato una vera svolta per Aurora, che ha spesso raccontato come proprio grazie a Raffaela abbia scoperto un sentimento che fino a quel momento non aveva mai conosciuto: l’amore fraterno.

Da allora la famiglia si è allargata rapidamente e, due anni dopo, è arrivata Sole Trussardi, nata dalla relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Nel 2015 sono poi nati, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra, Celeste Trussardi e Gabrio Tullio Ramazzotti. Quattro fratelli più piccoli, provenienti da due diversi rami della stessa famiglia, che Aurora non ha mai distinto tra “fratellastri” o “mezzi fratelli”.

Chi la segue sui social sa bene quanto questo legame sia autentico, infatti negli anni Aurora ha condiviso numerosi momenti trascorsi insieme a loro: compleanni, vacanze estive, giornate in famiglia e occasioni speciali che raccontano una quotidianità fatta di abbracci, risate e grande complicità. Non c’è mai stata la ricerca della foto perfetta, ma piuttosto il desiderio di mostrare una famiglia reale, con tutte le sue sfumature.

Il legame speciale con Raffaela Ramazzotti

Tra tutti, il rapporto con Raffaela occupa un posto speciale: in occasione del dodicesimo compleanno della sorella, Aurora le aveva dedicato un lungo messaggio che aveva emozionato il web. Aveva raccontato che prima della sua nascita non sapeva cosa significasse essere una sorella e che proprio Raffaela le aveva insegnato ad amare in un modo completamente nuovo. Ricordava ancora il momento in cui l’aveva presa tra le braccia per la prima volta, descrivendolo come uno dei ricordi più preziosi della sua vita e l’inizio di una nuova consapevolezza.

Anche con Sole e Celeste il rapporto è sempre stato speciale: le due figlie di Michelle Hunziker sono cresciute vedendo in Aurora un punto di riferimento, una sorella maggiore presente, affettuosa e sempre pronta a condividere momenti di gioco e di vita quotidiana. Michelle stessa ha raccontato più volte quanto sia orgogliosa del legame che unisce le sue figlie e di come Aurora abbia accolto con naturalezza ogni nuovo arrivo in famiglia, contribuendo a creare quell’armonia che ancora oggi caratterizza il loro rapporto.

L’arrivo di Cesare Augusto Cerza, nato nel marzo 2023 dall’amore con Goffredo Cerza, ha aggiunto un ulteriore tassello a questo mosaico familiare. Da quando è diventata mamma, Aurora ha mostrato spesso il piccolo Cesare circondato dall’affetto dei suoi zii, che non perdono occasione per coccolarlo e giocare con lui.

E uno degli aspetti che più colpisce osservando la storia di questa grande famiglia è proprio questo: le separazioni non hanno mai impedito di costruire un clima sereno, nel quale convivono affetto, rispetto e collaborazione.

Aurora è cresciuta davanti agli occhi del pubblico e oggi, a sua volta madre, rappresenta il volto di una nuova idea di famiglia che non si definisce attraverso le etichette, ma attraverso la qualità dei rapporti che riesce a costruire e a mantenere nel tempo.