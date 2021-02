Gerry Scotti, prima foto da nonno su Instagram con la nipotina

editato in: da

Prima foto da nonno su Instagram per Gerry Scotti. Il conduttore ha condiviso un tenero scatto che lo ritrae a passeggio insieme alla neonata nipotina Virginia.

“È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…”, ha scritto come didascalia scusandosi con i fan per l’assenza degli ultimi giorni dai social. Era infatti da Natale che Gerry non pubblicava qualcosa, quando si era mostrato nei panni di Babbo Natale grazie a un fotomontaggio creato ad hoc per fare gli auguri ai suoi follower.

Questa volta il presentatore ha voluto mostrare il suo lato più dolce, quello di nonno premuroso. Nell’immagine appena postata Gerry Scotti si trova in un parco di Milano in versione informale, con piumino blu e coppola grigia in testa, mentre spinge la carrozzina con dentro la piccola Virginia, nata poco più di un mese fa. Nonostante il mattatore di Canale 5 porti la mascherina, è evidente tutta la sua soddisfazione per il nuovo ruolo.

La notizia della nascita della nipotina era arrivata dal settimanale Gente, che aveva reso noto come Edoardo Scotti, figlio di Gerry, e la moglie Ginevra Piola avessero da poco accolto la bambina, venuta alla luce il 15 di dicembre.

Era stato lo stesso conduttore televisivo ad annunciare che presto sarebbe diventato nonno per la prima volta. Durante un’intervista a Verissimo, infatti, Gerry aveva espresso tutta la sua emozione per il nuovo ruolo che avrebbe dovuto ricoprire e aveva parlato anche del suo legame speciale col figlio.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio – aveva spiegato a Silvia Toffanin, visibilmente emozionato -. Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo. Sarà una femminuccia […] Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Per il presentatore, quindi, il 2021 è iniziato nel migliore dei modi, insieme alla nipotina che porta proprio il suo nome (il vero nome di Gerry è Virginio).