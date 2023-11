Fedez si prepara a un nuovo capitolo della sua vita, o meglio del suo lavoro. Stando a un’indiscrezione lanciata da Libero e poi confermata da DavideMaggio, il rapper potrebbe presto iniziare una inedita avventura televisiva “rubando”, di fatto, uno dei programmi più famosi niente meno che a Gerry Scotti. Ma cosa c’è di vero?

Fedez “ruba” il “Milionario” a Gerry Scotti

“Bisogna avere Fedez – si legge nell’indiscrezione lanciata da Libero -. È con un piglio inedito tra il sacrale e il commerciale, che l’Urbano Cairo si è ora incaponito nell’arruolare Federico Lucia in arte Fedez, onde poterlo piazzare nella trincea quotidiana del preserale de La7“.

Indiscrezione che già sarebbe di per sé interessante, se non fosse che il quotidiano approfondisce la questione parlando di una acquisizione decisamente inaspettata. Stando a quanto riporta, infatti, Cairo avrebbe scelto Fedez per condurre il “format-feticcio di Gerry Scotti”, ovvero la nuova versione di Chi vuol essere milionario?. Un game show che è diventato un vero e proprio oggetto di culto negli anni, tra i fiori all’occhiello della programmazione di Mediaset per ben 20 anni, che si è concluso con l’ultima puntata andata in onda il 5 novembre 2020.

“Chi vuol essere milionario” presto in TV?

“Pare che Fedez si trasformerà presto nel ‘bravo presentatore’; e farà Il milionario grazie a Cairo, da lunedì al venerdì dalla 18.45 alle 20, prima del TgLa7. Farà Il milionario di nome e di fatto. ‘Di nome’ nel senso della conduzione dello storico game show per anni illuminato da Mediaset (ma in realtà proprietà dell’ubiqua casa di produzione Fremantle); e probabilmente lo sarà ‘di fatto’, data la capacità contrattuale dell’artista che qui, però, si scontrerà con la leggendaria parsimonia dell’editore”, conclude l’indiscrezione.

Contestualmente il blog di DavideMaggio, sempre ben informato per quanto concerne “dietro le quinte” e retroscena sui palinsesti televisivi, ha confermato quanto riportato da Libero. Il ritorno di Chi vuol essere milionario?, dunque, sarebbe una certezza: “Non è ancora ufficiale anche se possiamo confermavi che è cosa praticamente fatta – si legge -. Per la partenza si pensa ad inizio gennaio o dopo Sanremo. La7 dice così addio a Lingo – game show affidato a Caterina Balivo – alzando l’asticella (e aprendo il portafoglio) con uno dei format, ancora oggi, più adattati al mondo e che nelle sue puntate più fortunate ha superato il 30% di share“.

La reazione di Gerry Scotti

“Il Milionario è il preserale di maggiore successo nella lunga carriera di Gerry Scotti che gli ha consentito di entrare nell’immaginario collettivo con espressioni come ‘La accendiamo?’. E chissà come avrà reagito il conduttore alla notizia, che non si aspettava, dello ‘scippo’ de La7“, si domanda DavideMaggio. E, inutile negarlo, ci domandiamo tutti noi.

Al momento Fedez non ha commentato l’indiscrezione e anche da parte di Scotti vige il silenzio. Di certo ereditare un simile “fardello” da uno dei più grandi conduttori che la televisione italiana abbia mai conosciuto, il rassicurante e simpatico “zio Gerry” che riesce a unire le generazioni più lontane, facendosi amare da tutti, non è proprio un’impresa semplice. Per Fedez, dopo un momento difficile segnato da un grave problema di salute, sarebbe non solo la prima volta alla conduzione di un programma televisivo – a X Factor, in fondo, il meccanismo è completamente diverso -, ma anche mettersi alla prova con un’eredità pesante sulle spalle.