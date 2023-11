Fonte: IPA X Factor, eliminata Asia in squadra con Fedez

“Il pubblico ha deciso che X Factor si conclude per Asia“. Questo il verdetto del televoto flash (o meglio, del televoto TILT) pronunciato da Francesca Michielin al termine del secondo live. Un’amara sorpresa per la cantante originaria di Sezze facente parte della squadra di Fedez che, nonostante tutto, ha lasciato l’Auditorium con la felicità nel cuore: “Sono comunque fiera di me stessa di essere arrivata qua, neanche mi aspettavo di arrivare alle Auditions. Grazie, grazie mille”, ha detto.

“Asia è stato bello conoscerti, è stato bello vedere il tuo entusiasmo, il tuo modo di affrontare il palco con fragilità ma anche con grande sicurezza”, ha commentato la conduttrice. E intanto sui social il pubblico si divide.

Il ballottaggio tra Asia e Gaetano De Caro

La seconda serata di X Factor per Asia è stata tutta in salita. La cantante di Sezze si è esibita in prima istanza nella cover di Kendrick Lamar e SZA, All the Stars, senza però convincere pubblico né giuria. Dargen ha commentato concentrandosi sulla lampante difficoltà del brano. Morgan ha ammesso che scenografia e orpelli distraevano dall’esibizione in sé e buona parte del pubblico si è trovato d’accordo. “Tutto fumo, niente arrosto”, ha commentato un utente su Instagram.

La performance in questione le è costata caro. Asia è finita al ballottaggio con Gaetano De Caro, giovane talento della squadra di Ambra che, essendo minorenne, non ha potuto esibirsi live. Al suo posto è stata mandata in onda la registrazione di una sua interpretazione di It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown. Per Asia è stata scelta, invece, la cover Bang Bang di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj. Ma alla fine con due voti per lei e due per Gaetano, la giuria ha rimesso la decisione finale nelle mani del pubblico.

L’appello di Fedez per salvare Asia

Duecento secondi concessi al pubblico per votare tra Asia e Gaetano De Caro. Il televoto TILT è stata un’occasione per Fedez per lanciare un appello e dire qualcosa a proposito della sua cantante: “Devo dire che con il ballottaggio, con Bang Bang, mi sono reso conto di avere sbagliato le assegnazioni. Bang Bang ha reso alla perfezione, quindi devo assumermi le mie responsabilità in quanto giudice. Al netto di questo, credo che Asia abbia potenzialità – è ovvio che sia retorico e scontato – però quello che posso dire è: dateci l’opportunità di far vedere che abbiamo capito. Quantomeno che ho capito io”.

Chi è Asia, la cantante eliminata da “X Factor”

L’appello di Fedez non ha centrato l’obiettivo e Asia è stata eliminata dal secondo live di X Factor. Classe 2004, la cantante originaria di Sezze ha cominciato a calcare il palcoscenico all’età di tre anni, interpretando principalmente personaggi di musical. Una bimba prodigio, possiamo dire, che sin da subito si è appassionata ai più disparati generi musicali, iniziando a studiare canto a soli sei anni.

Asia ha studiato anche violino, chitarra e danza, proprio come i genitori. Nel tempo ha costruito un proprio stile che risente principalmente delle influenze black, r&b, rock e rap anni ’90.

Un talento, il suo, che ha saputo coltivare ma a detta di una parte del pubblico ancora acerbo per X Factor. Senza dubbio è riuscita a dividere non solo la giuria composta da Fedez, Ambra, Morgan e Dargen D’Amico, ma anche il pubblico stesso che non ha perso tempo per commentarne l’eliminazione dai social. Qualcuno ha apprezzato il suo evidente impegno per migliorare e migliorarsi, seguendo i consigli dei giudici, altri l’hanno rimproverata di essere presuntuosa ai limiti dell’antipatia. Qualunque sia il pensiero, ad Asia dobbiamo riconoscere una cosa: nel bene come nel male, è riuscita a lasciare il segno.