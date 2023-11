È tutto pronto per il sesto e penultimo live di X Factor 2023. Un’edizione, questa, che oltre a tanta buona musica è stata in grado di lasciarci a bocca aperta grazie ai tantissimi colpi di scena. Tra triple eliminazioni e la tanto agognata manche degli inediti, anche nella serata del sesto live, concorrenti e giudici sono pronti a regalarci emozioni fortissime.

“X Factor” 2023, le anticipazioni della sesta puntata

Si preannuncia una serata con un mix di ansia ed emozioni per gli ultimi sette concorrenti di X Factor, che durante la semifinale di giovedì 30 novembre, che dopo l’uscita inaspettata di Matteo Alieno nel quinto live, si esibiranno sul palco della X Factor Arena con due performance importantissime che li porteranno a una tripla eliminazione. Nella prima fase della serata, i giovani cantanti si sfideranno cantando le cover assegnate dai propri giudici, questa volta accompagnati da un’orchestra di ben 22 elementi.

Per questa prova, Fedez ha deciso di assegnare a Maria Tomba Always di Bon Jovi, mentre Sarafine porterà No Diggity di Blackstreet feat. Dr. Dre. Per quanto riguarda la squadra di Ambra Angiolini, Angelica, dopo aver a lungo ragionato sulle assegnazioni, si esibirà su La sera dei miracoli di Lucio Dalla, mentre gli Astromare porteranno sul palco Everybody Needs Somebody To Love dei The Blues Brothers, tornando a farci scatenare come ai tempi delle audizioni. Ultima, ma non per importanza, la squadra di Dargen, l’unica con ancora tre concorrenti: Il Solito Dandy canterà I giardini di marzo di Lucio Battisti, mentre per Settembre il giudice ha optato per l’iconica Bohemian Rhapsody dei Queen. L’ultima rockband rimasta in gara, gli Stunt Pilots, si esibirà con 7 Years di Lukas Graham.

“X Factor” 2023, gli inediti della seconda manche

Al termine della prima manche, il concorrente meno votato dovrà lasciare la competizione e, di fatto, la possibilità di esibirsi con il suo inedito. Saranno quindi solo sei i protagonisti della seconda performance, che darà ai concorrenti la possibilità di cantare per la prima volta la loro canzone originale. Nella squadra di Ambra, Angelica canterà L’inverno, canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ne ha curato anche la produzione. Gli Astromare, invece, presenteranno Metaverso, scritta da Alberto La Malfa e Steve Tarta. Le artiste della squadra di Fedez porteranno due brani scritti dalle stesse cantanti: Malati di Gioia di Sarafine e Crush di Maria Tomba.

Gli Stunt Pilots, della squadra di Dargen, suoneranno un loro brano dal titolo Imma Stunt, mentre Il Solito Dandy canterà Solo tu, scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino. Infine, Settembre si esibirà con Lacrime. Ogni inedito sarà poi disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte di venerdì primo dicembre. Al termine di questa seconda fase, i sei concorrenti dovranno salutare altri due compagni e scoprendo, di fatto, chi saranno i 4 finalisti di X Factor 2023.

Sesta puntata di “X Factor”: la super ospite è Emma

Per stemperare il clima di tensione, anche in questo sesto live giudici, concorrenti e spettatori potranno godere della performance di una super ospite. Dopo Annalisa ed Elodie a cantare durante la serata sarà Emma, una delle voci più amate del panorama italiano, che presenterà il suo ultimo album Souvenir con un set speciale ideato proprio per X Factor. Non ci resta quindi che aspettare le 21.15 per goderci lo spettacolo su Sky Uno, oppure in streaming su NOW.