X Factor 2023, l’eliminato del quinto Live è Matteo Alieno

Fonte: IPA Ambra Angiolini

Matteo Alieno è stato eliminato durante il quinto Live di X Factor. Un po’, purtroppo, ce l’aspettavamo. Non perché sia stata un’eliminazione meritata, anzi! Il giovane talento ha mostrato grinta da vendere e abilità in grado di tenere le orecchie ancorate alla sua voce, ma per un programma ormai abituato a grandi virtuosismi e spettacoli scenografici sopra le righe, il concorrente nella squadra di Ambra Angiolini era il meno “qualificato”. Un’eliminazione che fa male soprattutto alla sua caposquadra, che si è trovata davanti a una scelta veramente dolorosa.

X Factor 2023, eliminato quinta serata: il dolore di Ambra

“È il regolamento”, ha ricordato la conduttrice di X Factor 2023 Francesca Michielin alla giudice Ambra Angiolini quando, a fine della quinta puntata, la donna si è trovata davanti a una scelta difficile e sofferta. Due dei suoi concorrenti, infatti, sono arrivati al ballottaggio finale: Matteo Alieno e Angelica Bove. Ironia della sorte, è stato chiesto proprio ad Ambra Angiolini di emettere per prima la sua preferenza su chi eliminare e chi tenere nel programma.

Ambra, si è mostrata vulnerabile e in difficoltà, quasi in lacrime. Ha dunque detto di non sentirsi in grado di decidere per prima. Francesca Michielin, scusandosi, ha insistito perché prendesse la sua scelta, come previsto dal regolamento. A quel punto Fedez e Dargen D’Amico si sono detti disponibili a cambiare l’ordine, per lasciare ad Ambra l’eventuale responsabilità di scegliere uno dei due concorrenti da eliminare in caso di parità. Ma sia Fedez che Dargen hanno votato per l’eliminazione di Matteo Alieno, rendendo così “inutile” la preferenza di Ambra. Il giovane cantautore è stato eliminato.

Fonte: IPA

“Non devo tirare su nessuno – ha commentato Angiolini – Matteo è un cantautore che già faceva il suo lavoro, semplicemente da domani ricomincerà a cantare le sue canzoni e proporre il suo repertorio che io adoro”. L’eliminato è apparso sereno: “Io volevo ringraziare tutti, tutti i giudici e anche Morgan, la produzione, i concorrenti. Fortunatamente, a meno che qualcuno mi stia puntando un fucile non morirò, ci vediamo fuori e io sono molto felice”.

Morgan scacciato da X Factor 2023

L’edizione 2023 di X Factor verrà sicuramente ricordato per le turbolente vicissitudini della conduzione. Il quinto Live è stato infatti il primo senza uno dei giudici incaricati a inizio programma: Morgan. Il perché è noto a tutti: dopo alcuni commenti veramente fuori luogo nelle dirette delle scorse settimane, il cantautore è stato allontanato.

“X Factor è tutto organizzato”, così Morgan ha attaccato la produzione che lo ha scacciato negli scorsi giorni. “Non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati”. Ma è soprattutto Fedez ad essere al centro delle ire di Morgan. Propio lui sarebbe il vero responsabile del suo allontanamento dal programma: “Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. ‘O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni’ e anche minacce tipo ‘Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente’. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese”.

Il quinto Live di X Factor a parere di molti è stato sottotono proprio a causa della mancanza dell’ex Bluvertigo. Che sia così oppure no poco importa, quel che è certo che lo spettacolo offerto fino ad ora tra battibecchi, battute sarcastiche e liti ha tolto parecchia visibilità ai veri protagonisti: i talentosi concorrenti del programma.