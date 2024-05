X Factor 2024, “Giorgia conduttrice”: i possibili giudici

Fonte: Getty Images Giorgia

X Factor è uno dei più amati talent show musicali. La trasmissione televisiva propone da tantissimi anni le voci di nuovi talenti e appassiona il pubblico con esibizioni particolari e il giudizio di giudici attenti, che riescono, anche, a intrattenere il pubblico televisivo. Non mancano, infatti, le battute irriverenti nelle diverse puntate dello show televisivo e i battibecchi tra i diversi occupanti del bancone della giuria. La conduzione, invece, è solitamente affidata a un altro personaggio noto dello spettacolo italiano, che non fa parte del team dei giudici.

Risulta, quindi, fondamentale per la buona riuscita del programma tv, la giusta scelta del cast dei giurati, dei concorrenti e del conduttore dello show musicale. Una selezione che, per la prossima edizione del 2024, avrà ulteriore peso nella buona riuscita della produzione, perché si vocifera che l’intera giuria verrà cambiata e, con loro, anche la conduttrice del programma televisivo. Alla guida di X Factor potrebbe arrivare, infatti, un’amatissima cantante italiana: Giorgia.

Giorgia, possibile nuova conduttrice di X Factor

X Factor intrattiene i telespettatori italiani e gli appassionati della musica da ben 17 anni. Lo show musicale è stato trasmesso per i primi quattro anni dalla Rai, mentre, in seguito, è diventato un programma di punta di Sky. Per assicurarsi una nuova riconferma sulla rete satellitare, la produzione del programma televisivo musicale avrebbe intenzione di cambiare sia la giuria dello show che il conduttore, come rivelato da Il Fatto Quotidiano.

Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, Francesca Michelin dovrebbe lasciare, nella prossima stagione dello show tv, la conduzione, che passerebbe a una collega molto amata. Si tratta di Giorgia che ha, di recente, mostrato il suo talento da presentatrice addirittura sul prestigioso palco dell’Ariston, come spalla di Amadeus in una delle serate dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

La cantante, quindi, potrebbe cimentarsi nuovamente nel ruolo di conduttrice televisiva, presentando ai telespettatori il talento e le esibizioni sbalorditive dei giovani talenti in gara.

X Factor 2024, la nuova giuria

Giorgia potrebbe accettare la conduzione della nuova edizione di X Factor, in partenza il prossimo settembre. La cantante sarebbe stata corteggiata da molto tempo dalla produzione del programma televisivo ma, adesso, avrebbe accettato di prendere parte allo show musicale, grazie all’importante ruolo offerto.

Accanto a Giorgia, dovrebbe arrivare una nuova giuria. Infatti nessuno tra Morgan, Fedez, Ambra e Dargen D’Amico sarebbe confermato per la nuova stagione e, al loro posto, la produzione del programma televisivo avrebbe scelto quattro nuovi giurati. Il primo ha già ricoperto questo ruolo in passato e si tratta di Manuel Agnelli. Nel bancone della giuria dovrebbero arrivare anche altri tre cantanti. Achille Lauro, artista poliedrico che potrebbe accettare il nuovo ruolo insieme a un rapper già avvezzo alle partecipazioni fisse nei programmi televisivi: Jake la Furia.

Infine l’ultimo posto nella giuria dello show musicale sarebbe destinato a un’altra cantante italiana, che sta vivendo un rifiorire della sua carriera artistica, dopo essere scomparsa dalle scene per qualche anno. Si tratta di Paola Iezzi del duo Paola e Chiara. La cantante è già stata anche una conduttrice del Prima Festival.